Cristiano Ronaldo aseguró que las frases que se le interpretaron cuando fue reemplazado por Fernando Santos no iban dirigidas hacia el técnico, sino hacia un rival que le estaba apremiando para que saliera del césped.

En concordancia con lo que dijo el seleccionador luso en conferencia de prensa, el capitán de las 'quinas' explicó.



"El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”, dijo.



"No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza", señaló a los informadores.

Por un puñado de dólares



Y en el tema personal, bueno, de su futuro, el diario Gazzetta dello Sport señaló que el portugués reclamaría una millonaria suma a Juventus.



Se señala que al delantero, los directivos, le habían prometido cancelarle 19,9 millones de euros.



Ese dinero debía de recibirlo siguiera o no en el club, pero no se ha hecho efectivo.



Debido a eso, Ronaldo buscaría recuperar esea cantidad y estudia acciones.



