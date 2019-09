Cristiano busca a las mujeres que le regalaban hamburguesas de niño

Una curiosa confesión hizo el delatero portugués Cristiano Ronaldo. La superestrella de Juventus dijo que busca a la mujer que le regalaba hamburguesas cuando él era niño.

"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Fue difícil sin mi familia. Recuerdo que había un McDonalds cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", explicó el delantero de la Juventus, en una entrevista con en el programa Good Morning Britain.



Cristiano no solo contó la anécdota, sino que reveló que quiere tener un detalle con ellas por su ayuda si consigue encontrarlas.



"Espero que esto me ayude a encontrarlas. Quiero invitarlas a cenar en Turín o Lisboa y devolverles lo que hicieron por mí. Nunca lo olvidé", aseguró el portugués.



Ronaldo jugará este miércoles con Juvetus en el arranca de su equipo en la liga de campeones, enfrentando al Atlético de Madrid.