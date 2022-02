Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo. Y en su historia hay un tema del que habla, pero, la verdad, muy poco: el fallecimiento de su padre.

Ese triste hecho sucedió en el 2005, cuando Ronaldo estaba concentrado con la selección de Portugal, que estaba a un día de disputar un encuentro crucial frente a Rusia, en la eliminatoria al Mundial de Alemania del 2006.



Claro, la noticia era fuerte y el tema era cómo dársela al delantero, que era clave en el andamiaje del grupo y eso podría obligar a no tenerlo en ese compromiso.

La reacción del jugador



Ningún jugador se atrevió a decirle y fue el DT, el brasileño, Luiz Felipe Scolari, el quien tomó la vocería del grupo para contarle la amarga noticia.



“Fue muy duro. Fue el momento que creó un vínculo entre nosotros”, dijo Scolari.



Y agregó: “Fue muy triste, pero es el tipo de momento que nos conecta como amigos”.



Cuenta el técnico en una entrevista con el diario inglés Daily Mail, que le ofreció a Ronaldo abandonar la concentración, pero el joven delantero, en esa época, sorprendió con su declaración.



“No puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y luego me iré, le dijo al DT.



Scolari recuerda que Ronaldo tuvo un excelente partido y sí, después del mismo se fue para su país.



“Es el más dedicado de todos. El más talentoso, y podría no serlo. El talento no es una de las primeras virtudes cuando pensamos en Ronaldo, pero la dedicación es lo que le hace ser quien es. Es la primera virtud cuando pienso en él”, señaló Scolari.



