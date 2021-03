Cristiano: esta sería la decisión de Juventus sobre su futuro

Mientras el título del club de fútbol Juventus de Turín cayó un 8 por ciento este miércoles en la Bolsa de Milán, un día después de su eliminación de la Liga de Campeones, en la escuadra analizar el futuro de su estrella, Cristiano Ronaldo.

Según dice Mediaset, la junta directiva sabe que la situación económica no es la mejor y señala que está en discusión la continuidad del futbolista portugués, entre otras medidas para evitar una crisis mayor.



Los medios en Italia advierten que Ronaldo gana 54 millones de euros por temporada, una cantidad de dinero que, en estos momentos, no parece de acuerdo con las condiciones en la que está la escuadra de Turín.



El jugador tiene un año más de contrato, pero ya están buscando la manera de ponerlo en venta, pues su costo es alto y Juventus no ha podido conseguir los objetivos que se propuso con su llegada.



Si bien Juventus pagó 100 millones de euros al Real Madrid por el, si le dan 60 millones de euros quedaría conforme. Se dice que el PSG será el destino de Cristiano.



