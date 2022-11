La estrella del Manchester United no está muy contenta con su conjunto luego de revelar la poca empatía, según él, que tuvo el entrenador Ten Hag al saber que había perdido a uno de sus mellizos. Esto y más han han puesto a pensar a Cristiano Ronaldo sobre su futuro: alejarse del fútbol estaría más cerca de lo que sus fanáticos creen.

'No le tengo respeto'

"Ten Hag no me ha respetado como merezco. Él cree que hay otros jugadores que merecen jugar antes que yo, pero solo veo excusas. Hay cosas que no tienen sentido", comentó el portugués en charla con el periodista Piers Morgan.

Mientras estaba en el hospital acompañando a su esposa Georgina Rodríguez, sus compañeros hacían pretemporada. Como él no puedo asistir, esperaba que el director técnico se compadeciera ante tan difícil momento personal. No fue así.

"Me dijo que al no hacer la pretemporada tenía que esperar mi oportunidad. Le dije que estaba de acuerdo, pero he visto que el procedimiento con otros jugadores no era el mismo", sentenció en una extensa entrevista.

Pero no ha sido el único detonante. El delantero enfatizó en que la relación con Ten Hag se deterioró desde tiempo antes, pese a que frente a las cámaras y la cancha pareciera que había buena actitud: "No le tengo respeto porque él no me respeta a mí".

¿Qué depara el futuro de Cristiano Ronaldo?

"A los propietarios del club no les preocupa el Manchester United. Nunca he hablado con ellos, no les interesa el fútbol", acusó al tiempo que dijo que no sabe si se mantendrá en en el equipo o buscará otras oportunidades en el fútbol europeo después de rechazar una oferta en Arabia Saudí.

Tras escuchar que no se siente pleno jugando con el número '7' del Manchester United, Piers Morgan indagó sobre sus planes inmediatos.

- ¿Tiene en mente retirarse? ¿Cuánto tiempo cree que podrá jugar fútbol?

- Quiero jugar dos o tres años más... Máximo. Me gustaría llegar a los 40 años, sería una buena edad, pero no lo sé. A veces, se planea algo para la vida, pero esta es dinámica y no se sabe qué va a suceder -replicó el delantero, de 37 años.

Eso sí, se mostró ilusionado por el Mundial de Qatar porque será su quinto y último con la Selección de Portugal, según vaticinó: "No sé qué va a pasar después de la Copa del Mundo, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, la afición siempre estará en mi corazón".

El futbolista ya entrena con su selección de cara al Mundial. Foto: EFE

Aún no se siente con la seguridad para decir que volverá a jugar luego de estar en Qatar, solo espera que la hinchada que lo ha visto pasar por los más importantes conjuntos, como el Real Madrid, Juventus y Sporting, mantenga el apoyo hacia él.

"Soy optimista. Tenemos un entrenador fantástico, tenemos una buena generación de futbolistas", resaltó el cinco veces ganador de un Balón de Oro.

Un escenario hipotético planteó el periodista Morgan en el que Portugal se enfrenta a Argentina en la final del Mundial y Cristiano logra hacer el gol de la victoria en los últimos minutos del encuentro.

- ¿Ese es el sueño? -le cuestionó.



- Es demasiado bueno. No esperaba ese sueño tan bueno. Otro jugador puede marcar. No me importa. Si Portugal está en la final, incluso si el portero marca, no me importa. Me haría el hombre más feliz del mundo.

Al ver el potencial de sus connacionales y el sueño planteado por el entrevistador, se atrevió a poner la fecha de "colgar los guayos" más cerca de lo que antes había precisado: "Si eso ocurre, me retiro del fútbol. Me retiraría al 100 %".

"I want to play 2-3 years more."



Lionel Messi (Argentina) y Cristiano Ronaldo (Portugal) han sido uno de los refrentes del fútbol mundial. Como lo señala un análisis de EL TIEMPO, "su rivalidad ha traspasado fronteras, y no obstante sus excelentes palmarés, golazos y estilo de juego, ambos tienen la opción en Qatar de brillar y decirle adiós al fútbol".

