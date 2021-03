Cristiano Ronaldo, la estrella antes de la fama

Cristiano Ronaldo es una de los mejores futbolistas de los últimos tiempo, goleador insaciable, delantero feroz, altamente competitivo y ambicioso. Hoy, el futuro de la superestrella está en veremos, tras la eliminación de Juventus de la Liga de Campeones

A sus 36 años, su vida ha estado marcada por muchos episodios que hablan de todo su esfuerzo para llegar a donde está.



Su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nació en São Pedro, Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, y creció en uno de los barrios más pobres de Portugal. Allí creció, jugando en las calles de Madeira, donde labró su técnica.



Es el cuarto y más joven hijo del matrimonio entre Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, una cocinera, y José Dinis Aveiro, un jardinero y utilero del Andorinha, el equipo de fútbol del barrio, y que falleció a los 52 años, como consecuencia del alcohol, dejando un enorme vacío en Cristiano, ya que fue el primero en creer en él. Ese fue el primer gran golpe en la temprana vida de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo en su etapa en la selección sub-20 de Portugal. Foto: AFP



Su madre reveló que cuando estaba embarazada de él quería abortarlo, debido a la adicción al alcohol que tenía su padre, la mala situación económica de la familia y porque ya tenía demasiados hijos. Sin embargo, su médico se negó a realizar el procedimiento.



A los 11 años, cuando ya empezaba en el fútbol, tuvo que separarse de su familia para ingresar en el Sporting de Lisboa. Esa sería la primera gran decisión de su vida, y lo hizo para perseguir su sueño.

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid. Foto: AFP

En esa infancia de adversidades, Ronaldo a veces no tenía ni qué comer. Por eso llamó tanto la atención su historia sobre una mujer que le regalaba hamburguesas.



"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además, vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un McDonald's cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", contó. Luego, ya famoso, logrñóencontrar a la mujer para agradecerle por ese gesto.



Pero en su temprana vida tuvo más adversidades. La madre de Cristiano reveló en su momento que su hijo padeció un grave problema de corazón cuando estaba en el equipo juvenil del Sporting de Lisboa. "Su corazón latía demasiado rápido cuando él estaba en reposo". Por esto debió ser intervenido. Su familia temió que el joven Cristiano tuviera que abandonar el fútbol para siempre.



Cristiano fue operado con éxito y rápidamente volvió a los entrenamientos.



Luego ya vino su rápido ascenso. Debutó como profesional cuando contaba con 17 años de edad, en el partido de clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA del 14 de agosto de 2002 frente al F. C. Internazionale.60​



Y su debut en Primera División fue el 30 de septiembre frente al Sporting Clube de Braga en la que su equipo cayó derrotado por 4-2. Ya en su tercer partido hizo dos goles y todo el mundo en el entorno empezó a hablar del joven Ronaldo.



En el verano de 2003, y luego de que fuera descartado por observadores de Liverpool, el Sporting y el Manchester United disputaron un amistoso. En ese partido, el joven asombró a todos, incluido el entrenador Alex Ferguson, que consiguió el traspaso del portugués al club inglés.



Ahí empezó su carrera de fama, éxito, goles, balones de oro, paso estelar por el Real Madrid, y a Juventus, donde no ha podido alcanzar los éxitos que sí logro en Madrid.



Su carrera de fama lo ha llevado a ser una figura publicitaria, modelo de grandes marcas, y un obsesivo del entrenamiento físico.



El pasado febrero llegó a 763 anotaciones, superando a Pelé y Josef Bican, siendo el futbolista con más goles en la historia.



DEPORTES

