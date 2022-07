Cristiano Ronaldo vive días llenos de incertidumbre. El portugués, con contrato vigente en el Manchester United, parecería querer irse del equipo inglés debido a que no jugará Champions si se queda.

A la espera de conocerse su destino deportivo, Cristiano Ronaldo es noticia por cuenta de la modelo estadounidense Alyson Eckmann, expresentadora de la televisión española. Todo, porque Eckmann decidió hablar de 'CR7', sus 'charlas' durante un mes y las supuestas invitaciones que el jugador le habría hecho para ir a su casa. Invitaciones que ella, en la época en la que Ronaldo jugaba en el Madrid, rechazó por una insólita razón.



'Podría haber sido Georgina'

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

En una dinámica con sus seguidores en TikTok, Eckmann decidió responder a una singular pregunta: "¿Has ido a fiestas privadas con futbolistas?".



La modelo, de 31 años, y quien ahora se dedica a OnlyFans, respondió en una grabación:



“Lo que es una fiesta no. Pero yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y Cristiano me invitó a su fiesta. Yo le dije que no, que 'ni de coña', porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘tienes que mandar a mi casa un chófer tuyo, cuando yo digo’. Y él dijo: ‘Ok, sí’. Entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager, y acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está (sic)”.



Lo que llamó la atención fue que, después, en otro video que tituló como "Podría haber sido Georgina", refiriéndose a la mujer del jugador, Eckmann retomó el tema y contó lo que habría pasado esa misma noche, después de salir de la casa de Ronaldo.



“Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes”, dijo en el metraje.



“Yo creo que él quería que yo me invitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi. Y tampoco voy follando a famosos por el deporte de follar famosos. Si no les follas causas más impacto (sic)", concluyó.

