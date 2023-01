Cristiano Ronaldo sorprendía al mundo del fútbol al fichar por el club Al Nassr de Arabia Saudí. Este 3 de enero se llevó a cabo su apoteósica presentación en el estadio Marsol Park, donde fue recibido por más de 25 mil personas, quienes están entusiasmadas con la llegada del ‘7’ portugués al fútbol de medio oriente.



Sin embargo, durante la conferencia de prensa se suscitó un hecho que ha levantado todo tipo de críticas contra el cinco veces ganador del Balón de Oro, pues, todo parece indicar, que ‘CR7’ no tiene idea del país al que ha llegado a prestar sus servicios.



En un video que ya es viral en redes sociales se escucha al ex Real Madrid lanzando algunas palabras contra el público que ha llegado a recibirlo en Riad, la ciudad más grande y poblada de ese país. No obstante, parece que el futbolista tuvo un lapsus y mencionó que para él era un reto más jugar en Sudáfrica.



“Para mí, no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica. Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente”, dijo Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa.



Sus comentarios levantaron una oleada de reacciones entre la comunidad digital que ha tildado el suceso como una falta de respeto para los habitantes de este territorio árabe. No obstante, sus más acérrimos fanáticos los han defendido diciendo que es normal en una celebridad del calibre de Cristiano.



Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Así mismo, siguió dejando algunas declaraciones que denotaban el final de su carrera al menos en lo concerniente al fútbol europeo: “En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes”, expresó Ronaldo ante la mirada de periodistas y empresarios que desde ya han empezado a invertir en el club.



Al Nassr se ha hecho con las piernas del luso hasta el 2025 y bajo un contrato de 200 millones de euros al año, por lo que automáticamente se convirtió en el jugador mejor pagado del planeta por encima de Kilyan Mbappé (110 millones) y Lionel Messi (65 millones de euros), ambos jugadores del PSG.



“Soy un jugador único. Es bueno venir acá. Allá (en Europa) batí todos los récords y quiero batir algunos récords aquí“, declaró.



El Al Nassr declaró en sus redes sociales: “Esto es más que historia en proceso. Este es un fichaje que no solo inspirará a nuestro club a lograr un éxito aún mayor, sino que también inspirará a nuestra liga, a nuestra nación y a las generaciones futuras, niños y niñas, a ser la mejor versión de sí mismos. Bienvenido Cristiano a tu nuevo hogar”.



Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

