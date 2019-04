Cristiano no cumpliría con su contrato con la Juve, dicen en Italia

Luego de la eliminación de Juventus en los cuartos de final de la Liga de Campeones, hay bastante expectativa por lo que pueda suceder con el futuro del astro portugués, Cristiano Ronaldo. En Italia, el medio 'La Repubblica' dice que el astro no cumpliría su contrato hasta 2022 y podría salir en la próxima temporada del conjunto de Turín.

"Es muy complicado que 'CR7' se quede hasta que finalice su contrato. La siguiente temporada ya debería ser su última en Italia”, menciona el medio.



El crack portugués que llegó a Juventus en 2018, no terminaría su contrato y buscaría salir del equipo italiano. Además, en el país, se menciona que para esta posible última temporada, Cristiano habría pedido algunos fichajes para su compañía.



La situación en la Juventus no es la mejor, luego de la eliminación las acciones en la bolsa cayeron un 17%. Castigada por la derrota, la acción de la 'Juve' cayó un 21,8% en la apertura de la plaza financiera milanesa, antes de limitar sus pérdidas al 17%, a 1,39 euros.



La Juventus no gana el máximo torneo europeo desde 1996 y desde entonces ha perdido cinco finales de la Liga de Campeones. La inesperada eliminación ante el Ajax empaña una temporada en la que tiene muy cerca conquistar su octava liga italiana consecutiva, algo que logrará este mismo sábado si suma al menos un punto ante la Fiorentina.



La llegada de Cristiano Ronaldo en el inicio de la temporada había hecho que la cotización de la Juventus, presente en la Bolsa de Milán desde 2001, se disparara y empezara a batir récords







DEPORTES Y AFP