Cristian Borja, recuperado de covid, tras cinco semanas aislado

El internacional colombiano del Sporting de Portugal Cristian Borja podrá regresar este martes a los entrenamientos con el resto del grupo tras superar la covid-19, después de cinco semanas aislado.

Según confirmó este martes a EFE el Sporting de Portugal, el jugador ya tiene el visto bueno después de más de un mes en el que no podía regresar a los entrenamientos porque daba positivo en los test, a pesar de que no presentaba síntomas.



Cristian Borja fue una de los diez afectados del brote que sufrió el Sporting de Portugal en la segunda semana de septiembre, por lo su primer partido de la Liga Portugal contra el Gil Vicente fue aplazado.



El jugador tendrá que hacer su particular "pretemporada" tras más de un mes sin competir, a pesar de los ejercicios que ha realizado en su casa. Se trata de un lateral izquierdo de 27 años que también puede jugar como central y que acumula cinco internacionalidades con la selección de Colombia.



EFE