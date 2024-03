Crisis en Sao Paulo: insultos a DT por decisión sobre James Rodríguez en la eliminación

Hay tensión en el Sao Paulo de Brasil por la eliminación impensada en el Torneo Paulista a manos de un club de la segunda división y por una decisión del técnico Thiago Carpini sobre el colombiano James Rodríguez.

El conjunto tricolor se despidió del campeonato este domingo tras caer en la tanda de los penaltis por 4-5 contra el Novorizontino del ascenso en Brasil. La locura se desató en las tribunas del estadio Morumbí mientras el partido se encontraba 1-1 en los 90 minutos de juego.

Thiago Carpini, DT del Sao Paulo, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro luego de ser insultado por sus propios hinchas, que lo llamaron "burro" y "estúpido", mientras se desarrollaba el partido.

Según reportó el diario Globo Esporte, al joven técnico lo insultaron por no enviar antes al terreno de juego a James Rodríguez, quien no estuvo entre los titulares, e ingresó a falta de 10 minutos para el final del compromiso.

El volante colombiano de 32 años de edad poco pudo hacer para desequilibrar la balanza a favor del cuadro paulista y frente a un equipo que defendió a capa y espada el empate 1-1 que le permitió alargar la definición desde los penaltis.

La polémica sumó otro capítulo porque el cucuteño decidió no ejecutar uno de los lanzamientos desde los 11 pasos, en su lugar cobró Michel Araujo, quien falló su disparo.

En rueda de prensa, Thiago Carpini fue consultado sobre la decisión de no poner a James Rodríguez a patear el penalti, aprovechando su amplia experiencia, y afirmó que él no se sentía con confianza.

"Respecto a las penaltis, tenemos un informe de lo que trabajamos durante la semana con el porcentaje de cada una, pero el día también escuchamos el feedback del jugador, si está seguro o no, y eso lo tenemos que tener en cuenta. También, si el futbolista se encuentra a gusto o no. (James no pidió no golpear). Pero otros sí se pronunciaron antes para cobrar un lanzamiento, esperamos que los deportistas se pronunciaran y seguimos así", explicó el DT.

Sobre el ingreso tardío de James dijo: "No quería quitarle profundidad con la salida de Ferreira. Erick seguiría aportando esa profundidad, con ligereza. Me hubiera gustado hacer los cambios en la segunda parte un poco antes, pero solo tuve dos cambios más y los tuve que posponer. Después quise más ataque, con Michel jugando en la banda. Terminamos el partido con un equipo ofensivo y capaz".

Por último, Thiago Carpini se refirió a los insultos que llegaron desde la grada y explicó que son momentos del partido y de la afición, eso sí, pidió paciencia.

"Entendemos la frustración de la afición, que es la misma que la nuestra y la de todos en el vestuario. Es solo el comienzo del trabajo. Ya llevamos dos meses con altibajos. La eliminación es dura, la afición puso de su parte, pero no logramos el objetivo, que era el objetivo de todos nosotros. Las decisiones importantes apenas comienzan. Aparte de lo que pasó hoy, no creo que tengamos un saldo negativo", finalizó el entrenador brasileño.

