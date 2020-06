Crecen las apuestas deportivas en Colombia por el regreso del fútbol

Desde hace aproximadamente tres años y medio, Colombia cuenta con una reglamentación jurídica que ha permitido tener 18 operadores legales de casas de apuestas y casinos online. Este sector se convierte en un importante contribuyente para la economía nacional, pues, por una parte, representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto del país y, por otra, los juegos de azar generan aportes significativos para la salud. Según la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), el recaudo entregado en 2019, fue de $574 mil millones.

En medio del aislamiento social, el entretenimiento ha pasado a ocupar un lugar relevante en la cotidianidad de las personas. Ante esto, alternativas como las apuestas en línea han aumentado su popularidad, al igual que los juegos de azar. En este contexto las empresas como Zamba.co, la casa de apuestas y casino online perteneciente al Grupo Empresarial VICCA GROUP, una empresa 100% colombiana con más de 30 años en el mercado, y GAMING ONE, han entendido esa importancia de distracción para los personas, empezado a desarrollar estrategias para premiar su fidelidad. Ejemplo de ello son el Zamba Club y la Súper Apuesta.



“El club, más allá de entregar bonos de juego, premios sorpresa y puntos, pretende generar una conexión con el jugador. Es darles la posibilidad de que si no quieren canjear con juego los puntos que acumulan, pueden hacerlo con un portafolio de productos atractivos donde escogen lo que les gusta a través de la tienda virtual. La gama de premios está contemplada en productos de tecnología, turismo, hogar y más”, explica Rodrigo Afanador, CEO del grupo Vicca y de Zamba.co.



En el caso de la Súper Apuesta, es una promoción que entrega a los ganadores dinero real, es decir que los premios no están representados en bonos o apuestas gratis cómo ocurre frecuentemente. “Es producto de adquisición muy simpático en donde la gente apuesta por eventos diferentes en los partidos de fútbol. En estos momentos está la opción de apostar por un gol o más durante el partido. Los clientes pueden hacer una apuesta fija de $10.000 para ganar $50.000. Adicionalmente, se está trabajando en otros tipos de Súper Apuesta como apostar por el número de tiros de esquina, la cantidad de goles en el primer tiempo o que ambos equipos anoten”, agrega Afanador.



Estos dos servicios de la compañía hacen parte de una estrategia diferenciadora que ha buscado individualizar las motivaciones de sus jugadores y, así, ofrecerles una experiencia exclusiva y personalizada. “Esto es un tema mundial que nosotros estamos adoptando para nuestro negocio. Hoy, hay que hablar de los mercados de una persona. Acercarse y entender a cada uno de los clientes, es una de las claves del éxito”, concluye el ejecutivo.



Es así como la plataforma de Zamba.co, está preparada para que los usuarios puedan apostar a sus equipos favoritos con las ya anunciadas reactivaciones de las ligas de fútbol europeas. Durante el transcurso de este mes La Liga de España, la Serie A de Italia y La Premier League de Inglaterra, se suman a la ya activa Bundesliga de Alemania y muchos otros torneos de ese continente.



De acuerdo con cifras de Fecoljuegos, el éxito de la línea de apuestas deportivas es notable, el año pasado, el crecimiento fue del 303%, generando ganancias por 5,4 billones de pesos, de los cuales hubo un retorno de 4,9 billones a los usuarios.



Para atender a esta creciente demanda, el sector trae para los consumidores un amplio sistema de diversión, comodidad y seguridad. Mientras juegan de forma responsable y consciente, pueden disfrutar de una actividad de esparcimiento única que brinda la oportunidad de ganar apostando poco dinero.



Con información de oficina de prensa*