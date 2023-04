Lionel Messi aún no tiene definido su futuro con el París Saint-Germain. El contrato con el club francés se termina el 30 de junio y el jugador argentino no tiene el mejor ambiente para seguir jugando allí.

Desde hace varios días, Messi está en Barcelona y eso ha disparado los rumores de su regreso al club blaugrana, en el que pasó los mejores años de su carrera.

Este lunes, Messi estuvo en una cena en el restaurante Enigma, propiedad del chef Albert Adria, en compañía de otros dos referentes del Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, acompañados de sus respectivas parejas. También los acompañó el asistente personal del argentino, Pepe Costa.



El restaurante es uno de los más exclusivos del Barcelona. Tiene una estrella Michelin y el precio del menú ronda los 220 euros por persona, en una degustación de 25 platos distintos.

ℹ NOTICIA @JijantesFC



👀 Cazado Leo Messi en una cena en un punto de Barcelona junto a Sergio Busquets, Jordi Alba, Pepe Costa y sus respectivas mujeres



¡Contamos los detalles en https://t.co/OGW0AKAWMl! pic.twitter.com/PbRl5ojmq0 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 24, 2023

Xavi Hernández evadió el tema del posible regreso de Messi



El tema no pasó inadvertido en la conferencia de prensa de Xavi Hernández, el técnico del Barcelona, este martes. Xavi no quiso hablar de la presencia de Messi en Barcelona y bromeó sobre la cena: "Yo llegué a los postres", respondió entre risas.

Facebook Twitter Linkedin

Xavi Hernández, técnico del Barcelona. Foto: Enric Fontcuberta. Efe

"En serio, sabéis que me encanta hablar de Leo, con el que además tengo una muy buena relación, pero ahora no es el momento. Estamos centrados en el Rayo, en ganar LaLiga", recordó Xavi, para quien a esta alturas de temporada cada victoria que consiga el equipo será "dar un golpe encima de la mesa".



Sin embargo, el diario La Vanguardia reveló que el club sigue adelante en su interés de contar de nuevo con Messi y que ya está preparando una propuesta para no tener problemas.

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi, capitán del Barcelona. Foto: EFE



“El Barcelona tiene previsto presentar a LaLiga un plan de viabilidad con el que quiere lograr el fair play necesario para el retorno del '10', mientras que Leo Messi sigue sin renovar con el PSG y cada vez quedan menos días para el 30 de junio, cuando expira el contrato del argentino con el club parisino”, dice la publicación.



DEPORTES

Más noticias de Deportes