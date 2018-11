Correos salpican a colombiana con supuesta 'jugada sucia' en la Fifa

Bajo el título ‘Football Leaks’, la revista alemana Der Spiegel reveló este fin de semana una serie de correos electrónicos que, en su criterio, demostraría como Gianni Infantino, cabeza de la Fifa, le metió mano al Código de Ética de la entidad para enredar las investigaciones por corrupción.

La investigación periodística señala que los ajustes direccionados a las normas habrían sido adelantados por la colombiana María Claudia Rojas y por Vassilios Skouris, quien asumió como juez principal de la Comisión de Ética.



Entre otros, el reporte de Spiegel cita un correo electrónico de 2017 dirigido a Infantino en el que Skouris envió un borrador de los cambios adelantados. Der Spiegel asegura que Infantino calificó como "excelente" los ajustes que hacen más compleja la apertura de los casos.



"Debe quedar claro que incluso una investigación preliminar sólo puede llevarse a cabo siguiendo las instrucciones del presidente de la sala de investigación", se lee en los mensajes.



En concreto, se eliminó el poder de la secretaría de la Comisión de Ética para iniciar investigaciones preliminares y se agregó el requisito de que el presidente de la cámara de investigación autorice una pesquisa.



Los ajustes se realizaron luego de que el propio Infantino fue objeto de una investigación preliminar por parte de la Comisión de Ética debido a que aceptó ofertas de vuelos privados para visitar el Vaticano, a Vladimir Putin en Moscú y al Emir de Qatar.

La 'Súperamiga'

Sobre María Claudia Rojas, exconsejera de Estado colombiana que, tal como lo reveló EL TIEMPO, ya había sido cuestionada por su supuesta falta de experticia en la materia y por no saber inglés, la investigación señala que llegó a la Fifa por recomendación de su amigo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



Según la publicación, Jesurún postuló a Rojas describiéndola como una "candidata de lujo, loca por el fútbol" y "súper amiga suya".



En este punto, la denuncia periodística retoma los nexos de Rojas con el Luis Bedoya, expresidente de la FCF que se convirtió en testigo del FBI en el escándalo de la Conmebol y que EL TIEMPO ya había revelado en 2017.



Desde la llegada de la colombiana, señala la publicación, la calidad de las investigaciones habría disminuido y agrega que por la oficina solo se pasa unos pocos días al mes. En documentos filtrados al periódico alemán, Rojas se limita a aprobar las recomendaciones del personal de Fifa en un par de líneas acompañado de un “muchas gracias. Cordial saludo”.



Infantino reaccionó de inmediato a los nuevos señalamientos y, la Fifa emitió un comunicado en el que se asegura que las informaciones publicadas “son un intento de socavar el nuevo liderazgo de la Fifa y en particular del presidente, Gianni Infantino, y de la secretaria general, Fatma Samoura".



Y agrega: "No es una sorpresa que algunos de los que fueron expulsados, sustituidos o que no están contentos sigan propagando falsos rumores e insinuaciones sobre el nuevo liderazgo".



La Fifa señaló a ‘Der Spiegel’ que es "completamente inverosímil" que una persona como Skouris, que fue presidente del Tribunal Europeo de Justicia por 12 años, fuera presionada. Y en el pasado también se pronunció sobre la solvencia moral y profesional de Rojas.



En cualquier caso, en junio pasado, cuando entró en vigencia el nuevo código de ética, llamó la atención que hubieran borrado la palabra corrupción.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@uinvestigativa