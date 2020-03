¡No se aburra en la cuarentena! Les recomendamos este Futstop

En medio de la crisis que se vive en el país por la propagación del coronavirus, que ha obligado a tener a las personas resguardados en su casa, le tenemos una opción para divertirse en medio de este fuerte momento.

Se trata del Futstop un juego para futboleros frustrados por no poder ver partidos, debido a la suspensión de la mayoría de las Ligas.



Futstop es como el juego de niños “stop” pero de fútbol, que se juega con la siguiente rejilla de categorías:



REGLAS

Anarquistas consumados como los autores se niegan a escribir reglas estrictas, así que van algunas sugerencias:



Modalidades:

​

Potrero: Vale todo, gana el que más grita. La calificación se hace por mayoría y dura hasta que el cuerpo aguante. Puede tener variaciones tipo: El que gané el último, gana todo; o cuando se acabe el trago, acabamos. Generalmente el dueño de casa tiene alguna ventaja. El nombre del gordo del grupo no cuenta dentro de la categoría “porteros”.



Medio Tiempo: Ideal para no oír las pendejadas del analista número uno y a Farid. 15 minutos de pura adrenalina en el que gana tiene recompensa dentro de la casa, como derecho al mejor sitio del sofá, será el dueño del control remoto hasta la nueva partida, o incluso se puede salvar de lavar los platos de la comida.



Llaneros Vs Jaguares: para los que no tenemos Win+ sirve también Brescia Vs Lecce o Leganés Vs Celta, juego largo y tranquilo mientras se pone de fondo alguno de esos bodrios se juega con todo el abecedario y sin límite de tiempo.



Prendas: Ideal para invitar a un/a amigo/a fútbolero/a, se recomienda hacer espionaje previo para no quedar literalmente con los pantalones en la mano y con el acompañante vestido.



Metegol tapa: El campeón de la ronda tendrá la prerrogativa de escoger la letra con que se jugará la siguiente.



Sugerencias Organizativas:



Puntuación: Un solo acierto 20 puntos para el experto, varios aciertos diferentes 10 puntos cada aficionado, varios aciertos repetidos 5 puntos para los que se copiaron.



Categorías: El tema es complejo, sugiero apellidos en arqueros, defensivos y ofensivos pero vale nombre y apellido porque digamos Alfonso no vale pero Alfonso Cañón (el maestro) vale tanto por A como por C. En estadios vale el nombre real, Alberto J. Armando o la Bombonera, inclusive se valen nombres coloquiales como “El coloso de la 57” (Estadio Nemesio Camacho el Campín) o como lo llama un amigo el palacio del meado.



Decisiones: Es complejo, pueden ser tan serios como el dúo Vélez-Niembro o tan laxos como Nicolás Samper, sobre todo en el tema Glorias. Por ejemplo, para los santafereños Omar Pérez es equivalente a Pelé, para los de Millonarios Andrés Cadavid podrá ser lo más cercano a un buen jugador, todo depende del juzgador (que por regla general será el dueño de casa).



Letras: Hay buenos apps para las letras al azar sugiero Randomize y eliminar la w y la q, aunque están Wiilinton Ortiz, West Ham United, Quique Wolf, Wilmar Cabrera y muchos otros.

