La Liga mexicana, otra víctima del coronavirus

La pandemia del coronavirus sigue haciendo su agosto. Esta vez la víctima fue el campeonato mexicano de fútbol, que después de una reunión con los dirigentes se declaró nulo.

La decisión indica que el torneo no tendrá campeón, a pesar de que se estudió la posibilidad de reanudar el campeonato a puerta cerrada, pero la crisis que se vive en el país por los contagios y las muertes no lo permitió.



El tema de la televisión fue difícil tratarlo, pero se llegaron a acuerdos para que el golpe económico no fuera tan duro. De igual manera, se concretó que el Apertura, que en los planes está arrancar en agosto, tendrá prioridad.



El principal, inconveniente fue la capital, cuyo tema de salubridad está en plena crisis, por lo que equipos como América, Cruz Azul y Pumas no podían reiniciar el torneo.



Pero no solo son esos equipos los que tenían problemas, también Xolos, Puebla y Toluca presentaron un tema similar, por lo que la dirigencia se vio obligada a no reanudar el torneo.



Atrás quedaron 10 jornadas y el liderato de Cruz Azul, gracias a que la pandemia tiene al país contra la pared.



