Los rebrotes del coronavirus, la preocupación en el deporte

Cuando las banderas de los equipos de fútbol se ondeaban, las pelotas en las pistas de tenistas ya volaban y los kilómetros en las piernas se iban acumulando de tanto rodar en bicicleta, el rebrote del coronavirus en el mundo entero comienza a preocupar en el mundo del deporte, que de a poco comienza a volver a su actividad con los diferentes protocolos de cada disciplina.

Aunque aún no se ha tomado ninguna determinación, las alertas están focalizadas en el regreso de la Liga de Campeones, los deportes en Estados Unidos y los casos positivos en México y Brasil.

Lisboa, en riesgo

La Uefa había informado que los cuartos de final, semifinales y la final de la Liga de Campeones se jugarían en Lisboa, como sede única y a un solo partido, pero la actualidad de la capital de Portugal preocupa.



Lisboa sufre de un rebrote de coronavirus que obligó al cierre de 19 de sus 24 distritos, las autoridades portuguesas informaron que el 77 por ciento de los casos en el país se concentran en la capital, promediando 400 diarios, y por ello la decisión de “cerrar la vida”.



Aunque esta fase está prevista para jugarse del 12 al 23 de agosto, ya comienzan las dudas de si Lisboa pueda albergar estos encuentros.

EE. UU., un peligro

Los deportes estadounidenses han llegado a acuerdos para poder jugar lo que queda de temporada, en el caso de la NBA, y arrancar su actividad como le pasa al fútbol, béisbol, el tenis y el fútbol americano. Sin embargo, el país norteamericano sigue muy golpeado por esta pandemia.



En el caso de la NBA, de mañana en un mes se reanudará la competencia en un campus cerrado de la “burbuja” de Walt Disney World Resort, de Orlando (Florida). Sin embargo, este estado lleva dos semanas registrando cifras récord en nuevos casos de coronavirus, con cerca de 9.000 el viernes, casi el doble de lo que había reportado en los días anteriores, elevando el total a más de 123.000 contagios.



“El nivel de preocupación ha aumentado. No solo por el incremento de los niveles en Florida, sino en todo el país”, aseguró el comisionado de la NBA, Adam Silver.



Y aunque creen estar blindados y lejos de cualquier contagio, también saben que una reproducción del virus los obliga a parar. “Si tuviéramos una propagación significativa del coronavirus en nuestra comunidad, eso podría llevarnos en última instancia a detenerla”, concluyó Silver.



Otros son los casos del béisbol, que logró un acuerdo para volver a las competencias; no obstante, ya se detectó el primer contagiado. Charlie Blackmon, jardinero estelar de los Rockies de Colorado, fue el primer positivo de las Grandes Ligas.



Además, la primera organización en actuar fue la MLB, que decidió cerrar sus centros de entrenamiento en Arizona y Florida, tras una serie de casos positivos en los estados.



Por su parte, la NFL, aunque vuelve hasta septiembre, ha recomendado no realizar entrenamientos en conjunto. “A la luz del aumento de los casos de covid-19 en algunos estados, nuestro consejo médico es que los jugadores no deben entrenar juntos en sesiones privadas”, afirmó en un comunicado el director médico del sindicato, Thom Mayer. Han sido varios los jugadores que ya han resultado contagiados.



Finalmente, el US Open está en el orden de cada día. El torneo amistoso de Novak Djokovic, disputado en Belgrado (Serbia), dejó como saldo 12 contagiados, entre ellos el número uno del mundo y su esposa, Borna Coric, y Grigor Dimitrov. Pero los organizadores se mantienen en realizarlo a partir del 24 de agosto.

Brasil y México

Brasil, que es uno de los nuevos epicentros mundiales del coronavirus, juega por estos días el Campeonato Carioca, en el estado de Río de Janeiro.



Jugadores como el japonés Honda, referente de Botafogo, han protestado y no apoyan la retomada del fútbol en momentos en que tanto Brasil como Río de Janeiro registran un creciente número de muertes por coronavirus. “Protocolo bueno es el que respeta vidas”, expresaron los jugadores en una pancarta. En el estado de Río de Janeiro se registraron en las últimas 24 horas 202 nuevas muertes y 306 nuevos casos de la enfermedad. En total, Río de Janeiro acumula 9.789 víctimas y 108.803 contagios.



Finalmente en México, Cruz Azul reconoció 22 positivos, 14 en su equipo de mujeres y 8 en el masculino, lo que lo convirtió en el club de más casos en el fútbol mexicano.



Con los casos reportados en el equipo celeste son alrededor de 60 los positivos en la liga, incluidos directivos y personal de staff de los clubes, la mayoría ya recuperados, entre ellos 15 en el Santos Laguna y 8 en el Toluca.



