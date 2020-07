Un jugador del Real Madrid dio positivo para covid-19

El Real Madrid anunció este martes que su jugador Mariano Díaz ha dado positivo tras los tests de la covid-19 realizados este lunes de manera individualizada a la primera plantilla de fútbol por los servicios médicos del club.



Nuestro jugador Mariano ha dado resultado positivo. El jugador se encuentra en perfecto estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio", señaló la entidad en un comunicado.



El club confirmó el positivo de su delantero a la conclusión del entrenamiento de hoy, con el que la plantilla regresó al trabajo después de una semana de descanso tras la conquista de su Liga número 34 e iniciar la preparación del duelo contra el Manchester City de la Liga de Campeones.



Los jugadores estaban citados a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde se ejercitaron a las órdenes del técnico francés Zinedine Zidane y su equipo, con series iniciales de elasticidad y ejercicios de fuerza para retomar la actividad.

Con trabajo aparte para los porteros, la plantilla se centró después en series con balón de posesión, circulación y presión dividida en dos grupos, antes de completar la sesión con varios partidos en un campo de dimensiones reducidas, informó el club.



El equipo volverá a ejercitarse este miércoles con la visita al Etihad Stadium como principal objetivo, donde debe remontar el 1-2 encajado en el Santiago Bernabéu el 26 de febrero y donde no estará el delantero argentino del Manchester, Sergio "Kun" Agüero, descartado este martes definitivamente por su entrenador, Pep Guardiola.



Agüero no se ha recuperado a tiempo de la operación a la que tuvo que someterse en su rodilla izquierda a finales de junio y no estará para formar con su equipo en el encuentro del viernes 7 de agosto, de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuya fase final se jugará del 12 al 23 de agosto en Portugal.

EFE