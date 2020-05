El parte de tranquilidad de Jhon Córdoba, tras positivos en su equipo

Una vez el Colonia, equipo de la Bundesliga en el que juega el colombiano Jhon Córdoba, dio a conocer que tres miembros del club habían dado positivo por coronavirus, se prendieron las alarmas en el fútbol alemán, porque la idea era reactivar el deporte el 9 de mayo, pero este escenario lo cambiaría todo. Además, se creó incertidumbre por el estado de salud del delantero nacional.

Sin embargo, una vez se dio a conocer esta noticia, fue el mismo atacante colombiano el que quiso enviar un parte de tranquilidad a quienes estaban preocupados por su estado de salud.



“Yo no he presentado ningún síntoma. Estoy bien de salud y tranquilo. Fueron otros los contagiados”, dijo Córdoba a Blu Radio.



En entrevista con EL TIEMPO, el atacante había contado que hace algunas semanas se había regresado a los entrenamientos y habló de cómo eran esas rutinas de trabajo.



“Se comenzó entrenando por grupos de 12 personas manteniendo las distancias, y luego se trabajará con el grupo completo. No compartimos camerino, no nos duchamos en el camerino; todos lo hacen en casa. Sabemos que es de tener precaución. No soy quién para opinar si debe empezar o no. Si autorizaron que vuelva la Bundesliga, es porque todo ya está bien y de manera exitosa para jugar”, relató.



