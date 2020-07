El Barcelona ha perdido 'unos 200 millones' de euros por covid-19

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, considera que el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros, es decir alrededor de 233 millones de dólares, debido al coronavirus, admitiendo que no llegará al objetivo de los 1.100 millones de euros (1.282 millones de dólares) de ingresos, de un plan a cinco años, que culmina la próxima temporada.

"Desde el 14 de marzo (cuando empezó un confinamiento de tres meses en España por la pandemia) no hemos ingresado casi ni un euro. Hemos dejado de recibir alrededor de 200 millones", afirmó Bartomeu en una entrevista que publica este domingo el diario catalán Mundo Deportivo.



"Hemos debido cerrar las tiendas y el museo, no ha habido venta de entradas. Devolvemos la parte del abono de los partidos que no se han jugado", recuerda Bartomeu.



(Lea también: Barcelona baja los brazos en la lucha por el título en España)



El mandatario azulgrana precisó, no obstante, que pudieron limitar los daños "con reducción de salarios de jugadores y haciendo ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que permite reducir jornadas de trabajo y suspender contratos).



El impacto de la pandemia impedirá que el Barça cumpla las previsiones de ingresos marcadas en su plan a cinco años, que culmina la próxima temporada 2020-2021.



"En nuestro Plan Estratégico habíamos previsto ingresar 1.100 millones y ahora seguramente ingresaremos un 30% menos", explicó Bartomeu, que ya había advertido que tampoco se cumplirían las expectativas de llegar a los 1.047 millones de euros (1.220 millones de dólares) de ingresos previstos en la temporada recién finalizada.



"Si alguien piensa que la pandemia no afecta al Barça está equivocado. Afecta a los grandes clubes europeos y el Barça, que es el club europeo que ingresa más dinero, es el que se ve más afectado", afirmó el mandatario azulgrana.

Bartomeu rechazó, no obstante, que el club se encuentre en mala posición financiera.



"Llevábamos (esta temporada) un nivel de ingresos superior al de los otros grandes clubes, pero el 14 de marzo se para todo y hemos debido adaptarnos a la nueva situación y pese a las reducciones seguiremos siendo los líderes en ingresos", dijo.



(Lea también: Barcelona presenta la nueva camiseta... ¿Les gusta?)



AFP