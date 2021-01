¡Qué oso! Durísimo golpe recibió el Atlético de Madrid

El Cornellà, de Segunda División B, eliminó en la segunda ronda de la Copa del Rey al líder de la Liga, el Atlético de Madrid, gracias a un gol de Adrián Jiménez en el minuto 7 que no pudo ser contrarrestado por los de Diego Simeone, que no chutaron ni una sola vez entre los tres palos y se vieron superados por el planteamiento ofensivo de Guillermo Fernández Romo

El primer tiempo fue claramente de un Cornellà atrevido que le faltó al respeto al Atlético de Madrid.



El 1-0 del descanso se quedó corto teniendo en cuenta las ocasiones de gol que tuvo el conjunto catalán ante un rival que se vio superado en múltiples facetas del juego.



Cornellà salió con su habitual 4-2-3-1 y el Atlético de Madrid lo hizo con ocho cambios respecto al once que venció al Alavés por 1-2 en Liga. Tan solo repitieron Felipe, Giménez y Correa, y se quedaron fuera de la convocatoria nombres como Luis Suárez, Oblak, Lemar, Mario Hermoso, Koke o Marcos Llorente.



El giro de guión llegó bien temprano. En el minuto 7, Agus Medina centró una falta desde el costado izquierdo blanquiverde que remató de volea Adrián Jiménez para dar la sorpresa en la fría tarde de Reyes de Cornellà.



Miguel San Román, el portero del filial madrileño que debutó con el primer equipo, nada pudo hacer. Por si fuera poco para el Atlético de Madrid, a continuación perdió por lesión a José María Giménez, quien llevaba unos minutos renqueante tras una falta cometida por él mismo sobre Rulo que le comportó un traumatismo en el tobillo izquierdo.



Los de Diego Simeone alzaron la voz por primera vez en el minuto 21 con una doble ocasión de gol. Saúl mandó el balón al travesaño con su pierna derecha y Correa se hizo con el rechace, que hubiese celebrado el empate si Borja García no se hubiese interpuesto en el último momento entre el disparo y la portería.



A pesar de las restricciones por la pandemia del coronavirus decenas de aficionados blanquiverdes se acercaron a las inmediaciones del Nou Municipal de Cornellà para poder presenciar el encuentro aprovechando que en el lateral del campo no hay ninguna grada ni elemento que impida la visión desde fuera.



En el 31, Miguel San Román evitó el segundo del Cornellà, el cual estuvo a punto de llegar mediante un disparo cruzado que el portero colchonero mandó a córner con la punta de los dedos.



En el 43, otro chute cruzado de Pablo Fernández tuvo que ser repelido con el torso por el debutante colchonero. La acción anterior pudo comportar el empate del Atlético de Madrid. Savic prolongó un balón aéreo con la cabeza y este llegó a Felipe en el interior del área, que solo ante Ramón Juan también utilizó la cabeza para rematar.



Pero la ocasión de gol se perdió muy cerca del palo izquierdo de la portería. Menos intenso empezó el segundo tiempo. El Cornellà notó el cansancio procedente del primer tiempo y eso permitió al Atlético de Madrid quitarse las correas que lo tenían maniatado a merced de la ilusión del conjunto de Segunda División B.



El aviso de los rojiblancos llegó con un disparo de falta de Torreira que lamió la escuadra derecha de Ramón Juan en el minuto 56. Pero poco duró el paso adelante del Atlético de Madrid porque en el 63 se quedó con un jugador menos a causa de una acción innecesaria de Ricard Sánchez, quien dejó la puntera en un balón dividido con Ramón Juan al que no tenía opción de llegar y su bota impactó en el rostro del portero.



El error le supuso la segunda tarjeta amarilla. A partir de entonces el encuentro entró en una fase de duermevela en la que no sucedió prácticamente nada. Hasta que Diego Simeone sorprendió a propios y extraños a falta de 15 minutos para el final del partido dando entrada al joven del filial Adrián Corral por Joao Felix cuando el Atlético de Madrid necesitaba como el comer anotar un gol para no caer eliminado.



Durante los últimos 10 minutos, los rojiblancos consiguieron encerrar al Cornellà en su área, pero el esfuerzo fue infructuoso y el Atlético de Madrid volvió a caer ante un equipo de Segunda División B como el curso pasado, cuando lo hizo ante la Cultural Leonesa.



