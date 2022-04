Con ánimo y necesidad de sacudirse del batacazo sufrido en la altura de La Paz, Corinthians recibirá este miércoles en Sao Paulo al Deportivo Cali, que tiene puestas sus esperanzas en la Copa Libertadores tras quedar sin chances de repetir título en la liga colombiana.

El 'Timão' del portugués Vítor Pereira, uno de los equipos grandes de Brasil, precisa vencer en casa a los verdiblancos luego de la derrota 2-0 con Always Ready el martes pasado, en la primera fecha del Grupo E.

El revés con los bolivianos los obliga a sumar en el estadio Neo Química Arena ante un equipo que sorprendió al derrotar 2-0 en el estreno al favorito del cuadrangular, el argentino Boca Juniors.

Presión dentro y fuera

Corinthians está bajo presión por la derrota en Bolivia y un desempeño en el torneo estatal (eliminados en semis por Sao Paulo) que no satisfizo a sus 'torcedores'. Aunque debutaron en el Brasileirao con triunfo 3-1 contra Botafogo el domingo en Rio, en el equipo aún se habla de las amenazas que recibieron la semana pasada el portero Cássio, uno de sus principales referentes, el zaguero Gil, el extremo Willian y el presidente del club, así como algunos de sus familiares.



La policía civil informó el viernes que identificó a siete sospechosos. "Lamentablemente son cosas que no podemos controlar, cosas que nos molestan y que nos afectan a nosotros como jugadores y a nuestras familias", afirmó el exjugador del Arsenal de Inglaterra.



Pereira intentó cruzar la página de las agresiones y centrarse en el juego con el campeón colombiano, contra el que alinearía a la nómina más experimentada, que descansó o no jugó todo el juego contra Botafogo, entre ellos el recuperado lateral Fágner, los volantes Paulinho y Renato Augusto, y los atacantes Willian y Roguer Guedes. "Somos conscientes de la importancia del juego, sabemos que tenemos que hacer un partido para ganar, para dejar todo en el campo.



En términos de puntuación es fundamental ganar para luchar por la clasificación", afirmó el luso.

Atención en la Copa

Sin chances de defender la estrella obtenida en el torneo Clausura-2021, el

Deportivo Cali del venezolano Rafael Dudamel centra sus aspiraciones del semestre en avanzar de fase en la Libertadores. Los verdiblancos cedieron sobre la hora un empate con Atlético Junior (1-1) el sábado en el estadio de Palmaseca, aledaño a

Cali, un resultado que los privó de clasificarse a la fase semifinal y que los mantuvo en la penúltima posición de la liga con 13 puntos en 15 juegos.



"Solo nos servía ganar, pero no por eso voy a dejar de valorar el trabajo de mis muchachos", señaló el exseleccionador de Venezuela. Motivados por haber sorprendido a Boca, los caleños viajaron a Sao Paulo con la mayoría de su nómina a disposición, salvo el extremo Yony González, lesionado en el choque con los xeneizes. Michell Ramos sería su reemplazo.



Con el talentoso y polémico Teófilo Gutiérrez comandando la ofensiva, el Cali se entusiasma con dar otra campanada.

Alineacione sprobables

Corinthians: Cássio - Fágner, João Vitor, Gil, Fábio Santos - Renato Augusto, Du Queiroz, Paulinho - Willian, Roger Guedes, Adson. DT: Vítor Pereira.



Deportivo Cali: Guillermo de Amores - Aldaír Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Cristian Mafla - Michell Ramos, Édgar Camargo, Yimmi Congo, Kevin Velasco - Teófilo Gutiérrez, Agustín Vuletich. DT: Rafael Dudamel.



Árbitros: El paraguayo Eber Aquino asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Julio Aranda en las líneas.



Hora: 6:55 p. m.

TV: ESPN



AFP