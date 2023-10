Corinthians va a la final de la Libertadores femenina contra Palmeiras

Corinthians venció este miércoles por penaltis (4-3) al Internacional, con el que igualó 1-1 en el tiempo regular de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina, y jugará la final del torneo continental ante Palmeiras, que venció el martes al Atlético Nacional.

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, las Bravas aprovecharon la mujer de más que tuvieron durante buena parte del segundo tiempo para equilibrar las cargas de un partido que era dominado por sus rivales.



En la tanda de penaltis, para el Timao anotaron Tarciane, Luana, Mariza y Fernandinha y sólo falló Vic Albuquerque, que había anotado el tanto con el que el equipo igualó el partido en el tiempo regular que iban ganando sus rivales con un gol de Priscila. Por las Gurias Coloradas celebraron Djeni, Bruna Benites y Roberta y erraron Tauane e Isa Hass.



El partido arrancó muy luchado en la mitad de la cancha, pero las Gurias Coloradas fueron las que trataron de ser profundas lideradas por una Belén Aquino que se movió por todo el frente de ataque para ofrecerse como una opción de pase para sus compañeras. Justamente la uruguaya tuvo la primera oportunidad con un remate de media distancia que atajó con solvencia Lelê al 15.



En ese contexto, el Timao lució desorientado y tuvo muchas dificultades porque aparecieron muy poco Gabi Zanotti, Duda Sampaio o Jheniffer, quienes eran las llamadas a acercar a su equipo a la portería de Gabi Barbieri. El 0-1 para el equipo de Porto Alegre llegó al 30 en contragolpe letal liderado por Aquino, que filtró un pase para Priscila que, con la marca encima, logró sacar un remate rastrero en el mano a mano para vencer la resistencia de Lelê.

Corinthians vs. Inter. Foto: AFP

Las dirigidas por Lucas Piccinato estuvieron cerca de aumentar la ventaja en el cierre de la etapa inicial en otro contragolpe en el que la paraguaya Fabiola Sandoval habilitó a la lateral Tâmara que sacó un fortísimo remate que atajó la guardameta del Timao. Para la segunda mitad, el Corinthians trató de atacar y para ello el técnico Arthur Elias envió a la cancha a Gabi Portilho.



Sin embargo, su equipo tuvo muchas dificultades para romper la defensa y para crear oportunidades ante un rival que lucía muy cómodo. El partido cambió al 64 cuando la lateral izquierda Eskerdinha fue expulsada por doble amonestación y el Inter se quedó con 10.



A eso hay que sumarse que minutos antes las Gurias Coloradas perdieron por lesión a Aquino y luego vivieron un susto por una fuerte falta que sufrió Priscila, que incluso lloró pero siguió en la cancha por unos minutos hasta que fue sustituida.



En ese contexto, el Corinthians tuvo una oportunidad clara de empatar al 67 con un remate de Albuquerque que pasó cerca del vertical derecho. El equipo de Sao Paulo no estaba siendo claro, pero al 79 Portilho, en una gran jugada individual por la derecha, mandó un centro que con un cabezazo certero mandó al fondo de la red Albuquerque. Pese a tener una jugadora menos, el Inter trató de buscar la ventaja de nuevo pero no consiguió la ventaja, mientras que el Timao tampoco aprovechó la futbolista de más para evitar los penaltis.



No obstante, llegó esa fase del partido y las Bravas celebraron la clasificación a una final en la que buscarán su cuarto título luego de que Hass, una de las mejores jugadoras del Inter en el torneo, fallara el penalti definitivo.



EFE

