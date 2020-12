A Junior no le alcanzó: quedó eliminado de la Copa Suramericana

En medio de muchos inconvenientes, Junior hizo una presentación digna, pero no le alcanzó para clasificar a la semifinal de la Copa Suramericana. El equipo de Amaranto Perea cerró un año nefasto para el fútbol colombiano en torneos de Conmebol.

Aunque Junior le ganó 0-1 a Coquimbo Unido, quedó eliminado del torneo por goles de visitante, pues los chilenos habían ganado 1-2 en Barranquilla.



Como si haber perdido el duelo de ida, disputado en el Metropolitano, no hubiese bastado, el cuadro tiburón afrontaba la llave completamente diezmado por culpa del covid-19. Tan solo 13 futbolistas pudieron ser tenidos en cuenta.



A pesar de todos los aspectos en su contra, el cuadro barranquillero salió a buscar el partido desde los primeros minutos y obtuvo su premio. Edwuin Cetré fue derribado en el área por Matías Cano.



Desde el VAR pidieron al juez revisar la jugada y todo terminó en pena máxima para Junior. Miguel Ángel Borja se hizo cargo de la ejecución y marcó el primero de la noche a los siete minutos.



Situación similar a lo que ocurrió en la ida. En aquella oportunidad, Borja también abrió el marcador desde los 12 pasos.



Vale la pena recordar que el gol no bastaba para los barranquilleros. Aunque estaba 2-2 el global, los chilenos tenían ventaja por haber anotado dos goles en condición de visitante.



Junior no se desesperó y apeló al orden para no sufrir frente a un equipo que como local debía imponer condiciones. Tanto Teo como Borja se buscaban continuamente, mientras que Cetré y Moreno daban amplitud por las bandas.



En la primera media hora de partido, Coquimbo jamás pudo atacar con claridad. Tanto as que sus únicas dos opciones surgieron a partir de errores puntuales del equipo juniorista, primero fue Viera y después Mera.



Sobre el final, las opciones de gol se redujeron a cero. Ambos equipos lucharon más de lo que jugaron, la disputa del balón en la mitad del terreno primó y ninguno quiso arriesgar de más.



La segunda parte mostró, al menos en su comienzo, la misma tónica. Tanto Junior como Coquimbo prefirieron aguantar y atacar tan solo cuando existiera una gran oportunidad. Nada de arriesgar.



Al minuto 57 llegó Junior con bastante peligro. Borja pivoteó para Teófilo que se aguantó y asistió a Daniel Moreno. El extremo terminó soltando un remate potente qué pasó apenas afuera. Al 61’, Teo fue quien la bajó y Cetré probó sin suerte desde media distancia.



Sobre los 70’, la visita estuvo cerca de marcar su segundo gol. Teófilo, el director de orquesta, filtró un pase fenomenal para Borja que inexplicablemente no pateó al arco y terminó desperdiciando la opción.



Cuatro minutos después, Teo cambió de receptor. El barranquillero recibió sobre tres cuartos de cancha y mandó un balón cuchareado para un Cetré que controló muy bien y definió ante la salida de Cano.



Desafortunadamente, la jugada quedó anulada por fuera de lugar. Junior se acercaba de a poco, pero le faltaba la puntada final.



Con el paso de los minutos, el juego empezó a tornarse más denso y netamente físico. Futbolistas en el suelo, gritos, mucho físico, poco fútbol y más. Coquimbo buscaba sacarle ritmo al partido.



Al 90+2’, estuvo cerca el equipo colombiano. Oportunidad clarísima. Mera, que ya estaba como segundo punta, bajó un balón dentro del área para Borja que definió de primera, pero Cano, inmenso, salvó milagrosamente.



Coquimbo Unido enfrentará en semifinales a Defensa y Justicia, de Argentina, que eliminó este miércoles al Bahía de Brasil.



DEPORTES

Con Futbolred