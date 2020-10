Un Osorio cuestionado ajusta al Nacional para recibir al River Plate

El Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio, cuestionado por los últimos resultados, se prepara para recibir este miércoles al River Plate uruguayo, conducido por el experimentado técnico Jorge Fossati, en el duelo de ida de la segunda ronda de la Copa Suramericana.

El conjunto de Medellín perdió en su último partido 2-1 ante el Patriotas, un resultado que desató críticas sobre la gestión de Osorio, quien aseguró que no puso su cargo en consideración de la directiva del club verdolaga.



"Estoy tranquilo, salvo por las lesiones", dijo el estratega en conferencia de prensa, en la que confirmó que no podrá contar con los defensores centrales Geisson Perea y Jorge Segura por dolencias de rodilla.



A esas ausencias se suma la fractura de clavícula del lateral izquierdo Christian Mafla y para cubrir esa posición no podrá contar con Juan David Cabal por las molestias físicas con las que llegó del microciclo de preparación con la selección colombiana sub'20.



Pero más allá de tener el departamento médico lleno de defensas, los verdolagas afrontan una dura realidad: 13 partidos consecutivos sin mantener su portería a cero, una estadística que contrasta con el rótulo del equipo más goleador del torneo colombiano (32 tantos), en el que marcha sexto con 26 puntos.



Precisamente en la Suramericana el elenco colombiano ha mostrado su mejor versión al eliminar al Huracán argentino en la primera fase con un triunfo por 3-0 en el Atanasio Grardot y un empate 1-1 en el Tomás Adolfo Ducó.



El Nacional, bicampeón de la Copa Libertadores y tres veces subcampeón de la Suramericana, alista lo mejor de su nómina -como el creativo Andrés Andrade y el central argentino Diego Braghieri- para superar a los Darseneros, que viven un momento distinto con dos victorias consecutivas en el Torneo Intermedio 2020 y su liderato en el Grupo B tras vencer 1-2 al Peñarol y golear 4-0 al Danubio.



"Competir contra River Plate y contra un gran hombre del fútbol como el señor Fossati es un honor, es un privilegio. Ojalá que estemos a la altura del compromiso", afirmó el técnico verdolaga.



El conjunto uruguayo viajó a Medellín en la mañana del martes con toda su plantilla de jugadores para cumplir con las exigencias de las autoridades sanitarias de su país, que precisan que a su regreso a Montevideo debe entrar en una burbuja y cumplir un aislamiento de siete días en un hotel.



Con el joven goleador Matías Arezo en un gran momento, el centrocampista Maximiliano Calzada como figura y el regreso del defensa Gonzalo Viera como estímulo tras su recuperación, proyecta replicar sus buenas presentaciones ante el modesto Atlético Grau peruano, al que dejó en el camino en el certamen con triunfos 1-2 y 1-0.



"Será un partido muy difícil, pero para los dos", advirtió Fossati, en diálogo con el medio colombiano 'Gente, Pasión y Fútbol', sobre los primeros 90 minutos con los verdolagas.



El experimentado entrenador, quien fuera seleccionador de la Celeste y campeón de la Suramericana con la Liga de Quito de Ecuador en 2009, señaló que su rival "estará bien o mal, puede haber perdido con el colero, pero no deja de ser Atlético Nacional de Medellín, con grandes jugadores, con un gran técnico, al cual respeto enormemente".



EFE