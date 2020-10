Copa Suramericana: un segundo plato que sabe a revancha

Deportes Tolima visita a Unión La Calera de Chile, este martes (7:30 p.m.), y abre para los equipos colombianos la participación en la segunda fase de la Copa Suramericana, en la que también figuran Atlético Nacional, Millonarios, Junior y Cali.

Para los equipos colombianos, esta copa, el segundo plato del fútbol de área, tiene sabor a banquete, a revancha, tras los fracasos en la Copa Libertadores.



Este año Tolima y Junior llegan desde ese torneo, el primero quedó fuera en la fase previa y el elenco barranquillero salió en la serie de grupos.



Millonarios eliminó a Always Ready; Nacional, a Huracán, y Cali a, River Plate de Paraguay para instalarse en esta ronda; Pasto cayó con Huachipato.



El año pasado, Equidad llegó hasta los cuartos de final, pero fue eliminado por Atlético Mineiro, de Brasil. En esa ocasión, Nacional y Tolima, que venían de la Copa Libertadores, no pudieron avanzar, tras perder con Fluminense y Argentinos Juniors, respectivamente.



A Once Caldas lo sacó Deportivo Santaní en primera fase, Águilas perdió en segunda ronda con Independiente, y Cali fue superado por Peñarol.



En el 2018, Junior llegó a la final y perdió en desempate por penaltis con Atlético Paranaense.



Ese año se cruzaron todos los colombianos. Santa Fe llegó a la semifinal, pero lo sacó Junior. El conjunto cardenal, que había dado buena cuenta de su rival de patio, Millonarios, también elimino al Deportivo Cali en cuartos.



Santa Fe es el único elenco colombiano que ha conseguido el título de este certamen, lo hizo en el 2015, cuando venció en la final a Huracán de Argentina.



Atlético Nacional ha estado en tres finales, pero no se ha podido quedar con el máximo galardón. Cayó contra San Lorenzo (2002), River Plate (2014) y el recordado título homenaje que se le hizo al Chapecoense en 2016, luego del trágico accidente aéreo que sufrió el conjunto de Brasil, en su desplazamiento a Medellín para jugar el partido de vuelta.



Tolima comenzará en La Calera su octava participación en la Copa. El club viene firmando un año destacado y deberá aplicar esa idea en su visita a Chile, donde llega sin Julián Quiñónez, que salió con molestias en la última jornada de liga.



“Vamos a proponer, a entregarlo todo, por algo somos los primeros. De La Calera sabemos que tienen buen trabajo y por algo lideran en Chile”, indicó Juan David Ríos.



