Así quedó el sorteo de la segunda fase de la Copa Suramericana

Cinco equipos colombianos, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Equidad y Rionegro, estarán en la segunda fase de la Copa Suramericana. El sorteo se realizó este lunes en la sede de la Confederación Suramericana de Fútbol, en Asunción.

El rival de Nacional será Fluminense, de Brasil. El club carioca eliminó a Deportes Antofagasta, de Chile. La serie comenzará en el Maracaná y se cerrará en Medellín.



Por su parte, el rival del Deportes Tolima será Argentinos Juniors, que dejó afuera a Estudiantes de Mérida. La serie comenzará en Buenos Aires y se cerrará en Ibagué.



Deportivo Cali enfrentará a un histórico, Peñarol, que quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Comenzarán en Palmaseca y cerrarán en Montevideo.



Equidad enfrentará a Deportivo Santaní, de Paraguay, el verdugo del Once Caldas en la primera fase del torneo. El juego de ida será en Bogotá y el de vuelta, en Asunción.



Rionegro Águilas enfrentará a uno de los candidatos al título, Independiente, que viene de eliminar a Deportivo Binacional. La serie comenzará en Rionegro y se cerrará en el estadio Libertadores de América.



Tolima llegó a la Suramericana tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nacional también cayó desde la Libertadores, luego de quedar afuera en la tercera fase previa.



Por su parte, Cali eliminó a Guaraní, Equidad a Independiente de Campo Grande y Rionegro a Oriente Petrolero. Los tres equipos colombianos necesitaron de desempates desde el punto penalti.



Los partidos de ida serán en la semana del 22 de mayo y los de vuelta, en la del 29 del mismo mes. Aún está pendiente el anuncio de la programación.



Los enfrentamientos:



Equidad vs. Deportivo Santaní

Independiente del Valle vs. Universidad Católica (Chile)

Fluminense vs. Atlético Nacional

Unión Española vs. Sporting Cristal

Argentinos Juniors vs. Deportes Tolima

Montevideo Wanderers vs. Cerro

Universidad Católica (Ecuador) vs. Melgar

Unión La Calera vs. Atlético Mineiro

Sol de América vs. Botafogo

Rionegro Águilas vs. Independiente

Corinthians vs. Deportivo Lara

River Plate (Uruguay) vs. Colón

Zulia vs. Palestino

Deportivo Cali vs. Peñarol

Liverpool vs. Caracas

Royal Pari vs. Macará



