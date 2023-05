Millonarios y Santa Fe entran en una etapa definitiva en sus aspiraciones de seguir adelante en la Copa Sudamericana. Los embajadores, que tienen mejor panorama y también pelean en la Liga, reciben hoy a Peñarol de Uruguay, en el estadio El Campín, mientras que Santa Fe, eliminado del torneo local, necesita un buen resultado en su visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Argentina.

Millonarios, a defender la casa

Mackalister Silva, Larry Vásquez y Andrés Llinás, piezas clave de Millonarios.

Millonarios sale a la defensa de su casa y de su liderato en el grupo F, a imponer su juego y sus condiciones, a no fallar ante su público para lograr tres puntos que le den un respiro en el calendario y lo dejen de cara a la clasificación a octavos de final. Enfrenta a un equipo de experiencia copera como Peñarol, al que, sin embargo, ya supo ganarle en Uruguay, 2-0.



El equipo azul está trepado en el grupo con 7 puntos, pero no puede descuidarse, menos contra un rival que llega herido, sin puntos, y que quiere revancha, dirigido por un viejo conocido, Alfredo Arias, ex-DT de Santa Fe.



El técnico Alberto Gamero maniobra con su nómina ante las ausencias obligadas que lo han atacado. La semana pasada perdió por lesiones a Daniel Cataño, Larry Vásquez y Juan Carlos Pereira, tampoco tiene a Óscar Cortés, que está con la Selección Colombia juvenil. A todo eso le hace frente el DT para no ceder terreno ni en esta Copa ni en la Liga, en la que viene de empatar con Medellín (2-2) en el inicio de los cuadrangulares.



Millonarios ha hecho un gran esfuerzo este año, ha exhibido un juego que gusta y que gana, pero el equipo es consciente de que en esta recta final no se puede desinflar. Por eso cada jugador da un esfuerzo extra para que los objetivos se cumplan y no se queden con las manos vacías.

Santa Fe, a reencontrarse en Argentina

Santa Fe vs. Huila.

Por su parte, Santa Fe vive un presente menos satisfactorio. De hecho, pasa un momento crítico tras su eliminación en la Liga al no poder clasificar a los cuadrangulares. Además, sigue en la búsqueda de entrenador.



Por ahora, al mando está Gerardo Bedoya, el técnico provisional que eligieron para que ponga el pecho a esta tormenta. Bedoya ya dirigió dos partidos, ganó uno muy bien, pero dio otro muy mal, y en tan poco tiempo con el equipo tuvo que preparar este partido contra Gimnasia, en el que está prohibido perder.



Su tarea, como lo ha dicho, ha sido por ahora anímica, pero también espera mayor compromiso y disciplina táctica, que los jugadores cumplan las indicaciones y que salgan hoy a luchar por la victoria, tan necesaria para calmar los ánimos y para soñar con octavos.



Bedoya dice que va partido a partido, sin saber si dirige hoy y se va mañana. Su cargo es provisional, y con esa certeza intentará que este Santa Fe saque las garras en la Sudamericana. Por ahora es tercero del grupo G con cuatro puntos.

