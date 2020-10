La Suramericana: carta de salvación para Millonarios y Gamero

En Millonarios no alcanza con las buenas intenciones. No es suficiente con hacer lo posible por ganar, y no ganar. No basta con merecer las victorias, y no lograrlas. En Millonarios se necesitan re-sul-ta-dos. Y ya que en la Liga el panorama es tan sombrío, la Copa Suramericana, en la que reaparece este miércoles contra el Deportivo Cali (7:15 p. m. con TV de Directv, canal 610), es para Alberto Gamero como una forma de salvación, como una botella de agua en el desierto, cuando ya no hay brisa y se agotan las fuerzas.

Este año Millonarios ha sido un equipo pálido, irregular. Lo intenta, trata, se esfuerza, pero en la tabla de la Liga no hay un ítem que indique victorias intentadas. No. Se gana o no se gana. O se empata, y eso es lo que más ha hecho el equipo de Gamero, empatar (9 empates), que sirve pero no sirve, porque así avanza como un carro con freno de mano. Por eso Millonarios es puesto 13 de la tabla. Por eso sigue lejos de los ocho.



En cambio, en la Copa Suramericana el panorama es otro, porque ya jugó y ya ganó. Eliminó al Always Ready, como era lo apenas normal y lógico y obligatorio. Pero eso fue hace mucho tiempo, por allá en febrero, antes del inicio de la pandemia, cuando Gamero no sabía, no imaginaba, no sospechaba que el trasegar sería por arenas movedizas, con un juego irregular y con resultados malos, traducidos en apenas cuatro victorias en el año. Por eso en la Liga el equipo invoca a la épica a ver si esta le ayuda al fútbol.



Porque por ahora los números no le cuadran a Gamero, con un rendimiento de apenas el 39 por ciento. Y esas son cifras certeras, que no se pueden maquillar, a menos que el equipo saque adelante la Copa Suramericana, supere al Cali en la llave y se meta en la siguiente instancia, lo que le daría un torrente de esa brisa que tanto anhela.

Cristian Arango (izq.) celebra el primer gol de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

“Es un torneo internacional al que le tenemos mucha fe”, dijo Gamero, y esa fe se debe traducir en esperanza, ilusión, obsesión, necesidad, obligación, porque si las cuentas no le dan en la Liga, aquí está su oasis, su salvación. “Ojalá tengamos este partido como punto de partida para lo que viene. Yo veo al grupo tranquilo y optimista”, agrega Gamero. Es decir, fe y optimismo, las palabras mágicas que invoca el entrenador para dar esta batalla, aunque lo que más necesita es que aparezca el fútbol, porque el rival no será nada sencillo.



Pero en la Copa Suramericana, que es la segunda en importancia después de la Libertadores, no hay segundas oportunidades. Son dos partidos, ida y vuelta, toma y dame para seguir o salir. Los que se duermen, sufren. Y Millonarios no se puede dormir, si es que está despierto. No se puede dar el lujo de marcharse en la segunda fase del segundo torneo del continente, menos en un año tan traumático como el que vive.



Así que Millonarios afronta esta serie contra el Deportivo Cali con mucha presión, porque una eliminación caería como rocas sobre la espalda de Gamero, y sobre la motivación que le queda al equipo y que intenta recuperar con los últimos resultados positivos, tras vencer a Envigado y a Patriotas, y empatarle a Junior en el Metropolitano de Barranquilla, mostrando signos de mejoría.

Gamero lo sabe o lo cree, y lo dice con toda convicción: siente que su equipo puede levantarse, vencer al Cali en la Copa para entusiasmarse en la Liga, en la que enfrenta a Nacional el sábado. Pero primero, lo primero. Ganar como sea. El medio a cero es legítimo, como lo dice el propio Gamero.



“Este par de semanas tenemos algo muy importante para la institución, vamos a jugarnos muchas cosas y yo veo al equipo entero, motivado, físicamente bien preparado. Este es un torneo diferente, hay que ganar medio a cero, después vamos a pelear a Cali”.



Millonarios, en medio de sus ausencias, cuenta ahora con Mackalister Silva, que al fin está recuperado y podría reaparecer. Lo necesita. Necesita ideas, claridad, juego para vencer a Cali, para sacarle diferencia, para encaminar una clasificación que ahora es su obsesión, su oasis.

¡Vamos todos unidos! 💙⚽️Ⓜ️ Ellos son los 22 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de mañana frente al Cali por Conmebol @Sudamericana. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/gCkgSYazhd — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 27, 2020





