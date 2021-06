Así quedó el camino de América y Junior en la Copa Sudamericana

La Conmebol sorteó este martes los octavos de final de la Copa Suramericana, que se jugarán, inicialmente, después de que se juegue la Copa América.

Los dos equipos colombianos que jugaron la fase de grupos quedaron eliminados: Deportes Tolima y La Equidad. En cambio, América y Junior cayeron a esta instancia tras quedar afuera de la Copa Libertadores.



Nacional (Uruguay) vs. Peñarol

Independiente del Valle vs. RedBull Bragantino

Santos vs. Independiente

América de Cali vs. Athlético Paranaense

​Liga de Quito vs. Gremio

Junior vs. Libertad

Deportivo Táchira vs. Rosario Central

Sporting Cristal vs. Arsenal

Los equipos colombianos solamente podrían cruzarse, eventualmente, en la final del torneo. América, de clasificar, enfrentaría en cuartos de final al ganador del duelo entre Liga de Quito y Gremio.



Por ese mismo lado del cuadro están Nacional, Peñarol, Sporting Cristal y Arsenal.



Por su parte, Junior, de eliminar a Libertad, de Paraguay, jugaría en cuartos de final contra el vencedor del duelo Santos vs. Independiente.



Los otros cuatro potenciales rivales de Junior en semifinales son Independiente del Valle, RedBull Bragantino, Deportivo Táchira y Rosario Central.



Los octavos de final se jugarán del 13 al 22 de julio. Los cuartos de final, del 10 al 19 de agosto. Las semifinales, del 21 al 30 de septiembre. La final será el 6 de noviembre en el estadio Centenario, de Montevideo.



