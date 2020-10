Así jugarán los colombianos la segunda fase de la Copa Suramericana

Tras realizar el sorteo de la segunda fase de la Copa Suramericana, la Conmebol anunció oficialmente los horarios de los juegos de esta instancia.

Cabe recordar que Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Nacional llegaron a esta fase gracias a que lograron superar a Always Ready, River Plate de Paraguay y Huracán, respectivamente.



(Lea también: Ancelotti, portador de una buena noticia para James)



Deportes Tolima pasó a jugar la Suramericana tras quedar eliminado en la última fase previa de la Copa Libertadores, mientras Junior de Barranquilla lo hizo tras terminar de tercero en el grupo 1 de este mismo torneo.



La programación anunciada por Conmebol obliga a mover un partido de la Copa BetPlay Dimayor: El juego de ida entre Millonarios y Deportivo Cali será este miércoles en El Campín, a las 7:30 de la noche. Ese mismo día, pero a las 8:10 p. m., iban a jugar Santa Fe y Patriotas. Este encuentro sería aplazado para el jueves.



Estos son los horarios de los equipos colombianos en la segunda fase del torneo (se menciona de primero al que comienza como local):



Unión La Calera vs. Tolima



Ida: martes 27 de octubre, 7:30 p. m., estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Vuelta: martes 3 de noviembre, 7:30 p. m., estadio Manuel Murillo Toro.



Millonarios vs. Cali



Ida: miércoles 28 de octubre, 7:30 p. m., estadio El Campín..

Vuelta: miércoles 4 de noviembre, 7:30 p. m., estadio Deportivo Cali.



Nacional vs. River Plate (Uruguay)



Ida: miércoles 28 de octubre, 7:30 p. m., estadio Atanasio Girardot

Vuelta: miércoles 4 de noviembre, 5:15 p. m., estadio Alfredo Víctor Viera



(En otras noticias: Álvaro González: el poder detrás del poder en el fútbol, hoy en jaque)



Plaza Colonia vs. Junior



Ida: jueves 29 de octubre, 7:30 p. m., estadio Alberto Suppici

Vuelta: jueves 5 de noviembre, 7:30 p. m., estadio Roberto Meléndez



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Clasificaciones del Giro de Italia, luego de la etapa 19



- Se calienta el clásico: Barcelona vs. Real Madrid



- Feliz cumpleaños, Pelé: ¡una leyenda que sigue vigente!