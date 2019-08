Equidad perdió, pero sigue vivo en la Copa Suramericana

Equidad perdió 2-1 con Atlético Mineiro en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Suramericana, disputado este martes en el estadio Raimundo Sampaio.

El club colombiano hizo una decorosa presentación en una gran actuación del portero Diego Novoa, que sacó de todo, pero también cometió un error para el segundo y definitivo tanto del ganador.



La primera parte fue buena para el elenco colombiano. Después del gol tempranero del visitante Mineiro se fue encima en busca del empate y lo tuvo en varias ocasiones.





La primera parte fue buena para el elenco colombiano. Equidad se fue adelante con un penalti que convirtió David Camacho, luego de una falta en el área de Elías sobre Stalin Motta.



Al minuto 11, Ricardo Oliveira, de cabezazo, inquietó el arco de Equidad, el balón pegó en el vertical y se salvó el visitante.



No paró la avalancha del conjunto brasileño. Tres minutos más tarde fue Cazares, con un fuerte disparo, quien exigió al golero Novoa, que evitó la caía de su arco.



Tanta fue la presión de Mineiro, que al minuto 27 de la primera parte Jaír aprovechó un rebote y anotó el gol del empate, que le dio tranquilidad al conjunto de Brasil.



Importante fue la actuación del zaguero central Danilo Arboleda, que se convirtió en uno de los líderes de Equidad y se encargó de despejar balones peligrosos.



Sin embargo, los dirigidos por Rodrigo de Santana querían más, irse al descanso con el triunfo les daría tranquilidad, pero Novoa fue figura, tras el cabezazo de Réver, que luego se estrelló en el horizontal.



Equidad también tuvo la opción de irse en ventaja, luego de un golpe de cabeza de Alejandro Mahecha, que devolvió el horizontal. Así terminó la primera parte.



No aguantó



A los 10 minutos de la segunda parte, Equidad sufrió la baja de uno de sus jugadores,

Ethan González, quien vio la segunda tarjera amarilla y fue expulsado del partido, algo que perjudicó al equipo bogotano, que debió recostarse contra su arco para aguantar la presión de Mineiro.



La jugada clave del partido llegó al minuto 18, cuando Mahecha cometió penalti. El juez Mario Diaz de Vivar tuvo que recurrir al VAR para sancionar la falta en el área. Al cobro, Juan Cazares y Novoa atajó el disparo. En el rebote, Rómulo Otero anotó, pero el árbitro fue advertido de la invasión de área del anotador y anuló la acción. El partido seguía 1-1.



Mineiro seguía al frente. Metió el pie en el acelerador, pero ese dominio del balón y del partido no se traducía en el gol del triunfo.



En una jugada aislada, al minuto 34, Elías, de media distancia, soltó el remate, Novoa no alcanzó a sacar la pelota, cometió un error y el compromiso se puso 2-1.



De ahí en adelante el partido fue de trámite. El local intentó ir por el tercer tanto, pero no pudo. Equidad aguantó y se dedicó a esperar a un rival que trató de aumentar el marcador. Novoa, otra vez, se convirtió en el salvador al sacar un disparo de gol al minuto 38.



El juego de vuelta será el próximo martes 27 de agosto.



Deportes