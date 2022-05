El Santos, el Atlético Goianiense y el Inter de Porto Alegre se clasificaron este martes a los octavos de final de la Copa Sudamericana-2022, dando una nueva muestra de la superioridad de los equipos brasileños en los torneos regionales.

Estos tres representantes del gigante sudamericano se unen al Sao Paulo, que la semana pasada ya había conseguido el primer boleto para octavos de final del segundo torneo de clubes en importancia de la Conmebol.



Comienzan a bajar más equipos de la Copa Libertadores

Además, desde la Copa Libertadores se metieron en octavos de final de la Sudamericana tres equipos que terminaron terceros en sus grupos: el venezolano Deportivo Táchira en el B, el uruguayo Nacional en el C y la Universidad Católica de Chile en el H.



Santos logró su clasificación este martes en forma dramática y gracias a su mayor cantidad de goles a favor que el chileno Unión La Calera para ganar el Grupo C. El legendario equipo de Pelé tenía todo a su favor para clasificar sin sufrir, ya que recibía en Vila Belmiro al eliminado Banfield, pero no pudo vencer al elenco argentino pese a que éste jugó mas de media hora con nueve jugadores, y terminó igualando 1-1.



En simultáneo, en Viña del Mar el local Unión La Calera tuvo en sus manos la clasificación hasta el minuto 88, ya que ganaba 3-1 a la Universidad Católica ecuatoriana hasta que a dos minutos del final el local Erick Wiemberg cometió un innecesario penal que Rodrigo Rivas se encargó de convertir para dejar 3-2 el marcador final a favor de los chilenos.



De esa manera, Santos y La Calera quedaron iguales en puntos (11) y con el mismo saldo de goles (+2), pero el elenco brasileño anotó siete tantos y el chileno seis y con ello avanzó a octavos.



Atlético Goianiense, por su parte, subió a los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana y le sacó un empate de atrás a Liga de Quito para quedarse con el primer lugar del Grupo F. La Liga ganaba con un tanto de Michael Hoyos en el minuto 29 y parecía que se quedaba con la clasificación, pero Gabriel Baralhas apareció a los 65 minutos en el área local para de cabeza decretar la igualdad y la clasificación del elenco del estado de Goiás.

Lánguida despedida del Medellín de la Sudamericana



Inter de Porto Alegre, por su lado, goleó 5-1 al débil elenco ecuatoriano 9 de octubre y terminó con el boleto a octavos por el Grupo E, que ganó con dos puntos de ventaja sobre el sorprendente Guaireña paraguayo, que se despidió de la llave invicto tras empatar 1-1 con el Independiente Medellín en la ciudad de Pereira, en el Eje cafetero.



