Luego de quedar eliminado de la fase 3 de la Copa Libertadores, Millonarios entró en la Copa Sudamericana 2023, y este lunes 27 de marzo conoció sus rivales en el grupo F, luego de realizarse el sorteo de la Conmebol.

El grupo de Millonarios

El embajador volverá a verse la cara con el técnico uruguayo Alfredo Arias, quien dirigió a Santa Fe en 2022 y ahora es técnico del histórico Peñarol, de Uruguay.



Además, el equipo que dirige Alberto Gamero deberá enfrentar a equipos de Argentina y Brasil.



Cabe recordar que el primero del grupo clasificará directamente a octavos de final. El segundo puesto otorgará una posibilidad en ‘playoffs’ de octavos, ronda en la que enfrentará a uno de los terceros de la fase de grupos de Copa Libertadores.



Así será el grupo de Millonarios en la Copa Conmebol Sudamericana 2023:



Grupo F

- Peñarol (Uruguay)

- Defensa y Justicia (Argentina)

- América MG (Brasil)

- Millonarios

Calendario Millonarios

Fecha 1 (Semana 05/04): Millonarios vs Defensa y Justicia.

Fecha 2 (Semana 19/04): Peñarol vs Millonarios.

Fecha 3 (Semana 03/05): Millonarios vs América MG.

Fecha 4 (Semana 24/05): Millonarios vs Peñarol.

Fecha 5 (Semana 07/06): América MG vs Millonarios



