La Copa Sudamericana 2022 define este viernes su plan de vuelo hasta la final, cuando la Conmebol realice en Asunción el sorteo de los octavos de final del torneo.

El único equipo colombiano que estará en este sorteo es el Deportivo Cali, que quedó eliminado de la Copa Libertadores al terminar en la tercera casilla del grupo E. Junior y Medellín no pudieron superar la fase de grupos en la Sudamericana, tras haber eliminado en primera ronda a La Equidad y América, respectivamente.



El rival del Deportivo Cali es Melgar, de Perú, que ganó el grupo B por encima de Racing, de Argentina; Cuiabá, de Brasil, y River Plate, de Uruguay.



Melgar es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, quien fue asistente de José Pékerman en la Selección Colombia y que es actualmente uno de los candidatos para llegar a ese cargo en reemplazo de Reinaldo Rueda.



Así fue el procedimiento del sorteo, según informó la Conmebol:



A fin de determinar los rivales de cada llave se conformarán dos tablas de posiciones:



Una con los equipos ganadores de cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2022 los que ocuparán el Bolillero 1 y otra entre los ocho equipos que finalizaron terceros en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2022, los que ocuparán el Bolillero 2.



La ubicación de los mismos en cada tabla le otorgará un ordenamiento del 1 al 8 para los equipos de la CONMEBOL Sudamericana y del 9 al 16 para los equipos de la CONMEBOL Libertadores, conforme a su performance.



En el Bolillero 1, estarán ubicados los primeros colocados de cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2022.



En el Bolillero 2, estarán ubicados los terceros colocados de cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2022.



Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16) definirán sus partidos de local. Del Bolillero 2, los terceros colocados de cada grupo en la CONMEBOL Libertadores 2022, se extraerán las 8 bolillas que irán conformando las llaves A, B, C, D, E, F, G y H (local en el partido de ida).



Inmediatamente al sorteo de cada bolilla del Bolillero 2, serán sorteadas las bolillas del Bolillero 1 que completarán las llaves, definiéndose así los cruces para los Octavos de Final.



En esta fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país.

Así se jugarán los octavos de final

Deportivo Táchira vs. Santos

​Nacional de Montevideo vs. Unión de Santa Fe

​Universidad Católica (Chile) vs. Sao Paulo

Colo Colo vs. Internacional

Deportivo Cali vs. Melgar

The Strongest vs. Ceará

​Olimpia vs. Atlético Goianense

​Independiente del Valle vs. Lanús

😍 ¡El camino a #LaGranConquista! Así quedaron los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/xhesaK7MEn — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 27, 2022



