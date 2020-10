Estos son los rivales de los colombianos en la Copa Suramericana

Este viernes se sorteó la segunda ronda de la Copa Suramericana, conociendo los rivales que tendrán los equipos colombiano Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Deportes Tolima.



Le puede interesar: (Ancelotti, portador de una buena noticia para James).

El fútbol colombiano tendrá un vibrante partido en la segunda ronda cuando Millonarios y Deportivo Cali se enfrenten por un cupo en la siguiente fase. Ambos equipos llegaron a esta segunda parte del torneo desde la primera ronda. Los bogotanos eliminaron a Always Ready, mientras que los caleños, a River Plate, de Paraguay.



También lea: (James, uno de los más fauleados en la Premier League).



Por su parte, Atlético Nacional, que también comenzó desde la primera ronda la Copa Suramericana, tendrá como rival a River Plate, de Uruguay, un equipo de media tabla el fútbol de su país, pero que sabe luchar.



Por otro lado, Deportes Tolima, que llegó a la segunda fase de la Copa Suramericana desde la fase previa de la Libertadores, tendrá enfrente a Unión La Calera, de Chile, quien hoy en día es el líder del fútbol de su país.



Finalmente, Junior de Barranquilla enfrentará a un modesto Plaza Colonia, de Uruguay, en el que tendrá como misión hacerle dalo a los colombianos, que parten como favoritos.

Llaves segunda ronda

Millonarios (Col) vs. Deportivo Cali (Col)

Atlético Nacional (Col) vs. River Plate (Uru)

Unión La Calera vs. Deportes Tolima (Col)

Plaza Colonia (Uru) vs. Junior (Col)

Independiente (Arg) vs. Atlético Tucumán (Arg)

Unión (Arg) vs. Emelec (Ecu)

Sol de América (Par) vs. Universidad de Católica (Chi)

​Sport Huancayo (Per) vs. Liverpool (Uru)

Vasco da Gama (Bra) vs. Caracas (Ven)

Lanús (Arg) vs. Sao Paulo (Bra)

Audax (Ita) vs.Bolívar (Bol)

Sportivo Luqueño (Par) vs. Defensa y Justicia (Arg)

Coquimbo vs. Estudiantes de Mérida (Ven)

Vélez Sarsfield (Arg) vs. Peñarol

Melgar (Per) vs. Bahía (Bra)

​Fénix (Uru) vs. Huachipato (Chi)

🏆👀 ¡Los 1⃣6⃣ cruces confirmados de la Segunda Fase!



🔜 La #Sudamericana se reanudará el 27/10.#LaGranConquista pic.twitter.com/4OHhMGfbvw — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 23, 2020

DEPORTES