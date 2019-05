Rionegro busca el milagro: visita a Independiente con la ventaja

Independiente, que está inmerso en una profunda crisis deportiva que tiene en jaque a su entrenador, Ariel Holan, recibirá este martes en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Suramericana a Rionegro Águilas colombiano, que en la ida se impuso por 3-2.

El 'Rey de Copas', que tiene 18 títulos internacionales, buscará revertir la serie ante el Rionegro Águilas, que terminó en el penúltimo lugar del Torneo Apertura de Colombia, para llegar a octavos y empezar a levantar cabeza tras varios meses de mal desempeño deportivo.



Por eso, Holan analiza poner cuatro jugadores con marcadas características ofensivas como titulares: Francisco Pizzini, Martín Benítez, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. En Independiente está en duda el defensa Federico Figal por una dolencia en el muslo derecho.



"Sé que no jugamos bien y a través de eso aparecen muchas cosas. Sí, hay malos resultados y rendimientos bajos. Estamos bien preparados y con bronca, no confiados.

Ojalá que la bronca se convierta en positiva y que podamos hacer un buen partido y pasar de fase", dijo el centrocampista Pablo Pérez, que tuvo que desmentir que los jugadores hayan pedido "la cabeza del técnico".



Eduardo Cruz, entrenador de Rionegro Águilas, aseguró que "no fue casualidad" que su equipo haya ganado en la ida y se mostró confiado de cara al partido de este martes.



"Se dio porque hicimos un seguimiento muy profundo de Independiente. Sabíamos que los favoritos eran ellos, pero analizamos a cada uno de sus jugadores, observamos todos sus movimientos, supimos detectar sus debilidades. Ahora hay que reivindicar lo que hicimos en la ida", dijo Cruz.



Sin embargo, adelantó que cambiará la estrategia para el partido de la vuelta: "Tenemos que ceder, ser pacientes y esperar el momento adecuado para atacarlos. Habrá que leer bien el juego. Ellos nos van a tratar de asfixiar, pero sé que en algún momento vamos a tener alguna. Y ahí habrá que meterla".



La mala noticia para los colombianos es que no podrán contar con el centrocampista Francisco Rodríguez, expulsado en el partido de ida. Se prevé que el resto sean los mismos que consiguieron la victoria en el estadio Alberto Grisales. El vencedor de esta llave seguramente jugará en los octavos de final ante la Universidad Católica ecuatoriana, que en la ida goleó por 6-0 al Melgar peruano.

Alineaciones probables:

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Emanuel Brítez, Guillermo Burdisso, Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo, Pablo Pérez; Francisco Pizzini, Martín Benítez, Cecilio Domínguez; y Silvio Romero. DT: Ariel Holan.



Rionegro Águilas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Jonathan Lopera, Carlos Ramírez, Álvaro Angulo; Kevin Salazar, David Contreras, Jader Obrián, Juan Pablo Otálvaro, Mauricio Gómez, y Jacobo Escobar. DT: Eduardo Cruz.



Árbitro: el paraguayo Mario Díaz de Vivar, asistido por sus compatriotas Juan Zorrilla y Darío Gaona.



Estadio: Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 55.000 espectadores.



EFE