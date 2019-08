Humberto Sierra confía en la remontada de Equidad

Humberto Sierra fue claro. No se metió cuentos y habló de frente, tras la caída de Equidad, 2.1, con Atlético Mineiro, en el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa Suramericana, que se disputó en Belo Horizonte, Brasil.

“Sabíamos que una nos iban a dar y nos la dieron en la acción de penal, luego de una transición, de la buena llegada de nuestro volante, como la habíamos hablado”, dijo Sierra.



Y agregó: “Después el primer tiempo las ocasiones más claras de Mineiro fueron de pelota quita”.



El orientador colombiano advirtió que la lleva quedó abierta y que confía en sus jugadores para remontar.

Confío en que mi equipo tiene para remontar ese resultado FACEBOOK

TWITTER



“Del segundo tiempo no quiero hablar, porque nos inclinaron el juego. La llave está abierta, no va a ser fácil, pero nosotros como locales somos fuertes. Creo que no será muy diferente, nuestro juego es muy agresivo como local. Confío en que mi equipo tiene para remontar ese resultado”, señaló el DT.



Deportes