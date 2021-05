Los equipos colombianos, urgidos de puntos y en sedes prestadas

Los líos de orden público terminaron creando para este jueves una maratónica jornada para el fútbol colombiano en los torneos de Conmebol: cinco equipos tendrán actividad, cuatro de ellos jugando como “locales” en Paraguay y Ecuador.

Ya el martes, la Conmebol había tomado la decisión de trasladar los partidos Santa Fe vs. Fluminense y Nacional vs. Argentinos Juniors, de Copa Libertadores, y La Equidad vs. Lanús, de la Copa Suramericana, a Asunción.



Y este miércoles, la entidad tomó la decisión de sacar del país otros dos partidos: Junior vs. Fluminense se jugará el jueves en Guayaquil y Tolima vs. Talleres se aplazó para el viernes y se movió a Lima.



América de Cali es el único de los clubes colombianos al que no le movieron la programación de su partido de esta semana: será visitante esta noche en Caracas, contra Deportivo La Guaira.



La decisión de cambiar la sede de los partidos no cayó bien en los dirigentes del fútbol colombiano, que dijeron que el tema no se les consultó.



“Saben que River es un equipo importante, consentido por Conmebol. Teníamos una desventaja también. Es un equipo querido. No lo pueden negar. Es consentido. Uno puede entrar a discutir que es un equipo grande de Sudamérica y, por lo tanto, hay que respetarlo”, afirmó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en TyC Sports.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Foto: Cortesía Santa Fe

“No quiero generar polémica, simplemente estoy diciendo que usted habla en el mundo de River o Boca son equipos importantes. Hay equipos que tienen un poder más que otros, no solo en Conmebol, en AFA, en Colombia”, agregó el dirigente.



En Santa Fe, además, saben que el cambio de sede les quita una ventaja. “Nosotros tenemos un juego intenso y con la altura cansamos al rival. Son situaciones que se presentan y esto es fútbol. No es excusa, nosotros debemos jugar donde sea”, admitió el portero Leandro Castellanos.



El tema generó preocupación pensando en la sede de la Copa América. Sin embargo, el presidente Iván Duque ratificó el apoyo al torneo.



La decisión de la Conmebol también puso en duda la continuidad del fútbol local: ayer se aplazó el juego Huila vs. Cortuluá, del torneo de ascenso. Sin embargo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, descartó la cancelación de los torneos.



“Esa es una posibilidad que está latente con lo que está pasando en el país, a pesar de que entendemos que el fútbol no determina la realidad del país, es difícil obligar a las autoridades a que nos presten el servicio cuando tienen todos estos problemas por fuera. Vamos a jugar día a día, vamos a pensar qué pasa día a día y cómo lo vamos a hacer”, le dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



“El anuncio de la Copa América por parte del Presidente fue contundente: Si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al Gobierno. Vamos a seguir jugando, manteniendo la seguridad de los jugadores, los dirigentes y del entorno del estadio, si se puede. Si no, pues volvemos a aplazar, pero no, no lo vamos a suspender”, aseguró.



Ya en lo deportivo, la Copa se vuelve el caballo de batalla de tres equipos que el fin de semana se despidieron de ser campeones de la Liga: Nacional es el que mejor va en la Libertadores, con un triunfo y un empate, y busca ganar de nuevo para acercarse a los octavos de final.



“Sabemos muy bien lo que puede significar este partido por los puntos que tenemos; vamos bien y esperamos seguir por esa senda”, señaló el técnico de Nacional, Alexandre Guimaraes.



En cambio, los demás equipos que están en la Libertadores tienen problemas de resultados: ninguno ha podido ganar y América, por ejemplo, viene de dos derrotas y de perder a su técnico, Juan Cruz Real.



“A mí me da mucha tranquilidad saber que el club me respeta y los jugadores me respetan. Acá estamos poniéndole el pecho a la brisa en un momento bastante difícil”, declaró Jersson González, DT encargado. Aún no se ha definido la llegada de Juan Carlos Osorio.



