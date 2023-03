Los equipos colombianos tentaron a la suerte y ya conocen sus rivales en la fase de grupos de las copas continentales. En la Copa Sudamericana, Millonarios y Tolima quedaron en grupos duros, aunque también pudo ser peor; más cómodo quedó, en el papel, para Santa Fe. En la Copa Libertadores el panorama es complejo para Deportivo Pereira e Independiente Medellin, no tanto para Nacional.



Panorama en la Sudamericana

La definición de Mackalister Silva para el primer gol en el clásico. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Millonarios acaba de caer a la Sudamericana tras no poder meterse en fase de grupos de la Libertadores. Le apuesta ahora a avanzar en este torneo, pero el panorama se le presenta con adversidades que podría sortear, aunque tendrá viajes a Brasil y Argentina, un problema inicial.



Su principal reto es que tiene que enfrentar a un equipo de tradición copera como Peñarol de Uruguay, ganador cinco veces de la Copa Libertadores. También se cruzará con Defensa y Justicia, equipo que no es de los tradicionales de Argentina, y si quería a toda costa evitar a los brasileños —un dolor de cabeza por donde se mire y cuando se mire, pues viene de caer en la llave contra Mineiro—, no pudo, le toca con América Mineiro que, al menos, es un equipo de Bello Horizonte que no es de los grandes.

Deportes Tolima celebra su victoria contra La Equidad. Foto: Twitter: @cdtolima

Tolima quedó en una zona llena de lava. El solo hecho de tener que cruzarse con São Paulo de Brasil ya es un problema enorme. Además tiene a Tigre, un argentino que puede complicar. El otro rival es más cómodo, el Puerto Cabello de Venezuela: debería superarlo. Tanto Millonarios como Tolima corrían el riesgo al no ser cabezas de grupo de enfrentar a al menos a uno de los grandes del continente, y así fue.

Hugo Rodallega celebra el segundo gol de Santa Fe. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Por eso el panorama de Santa Fe es más benévolo, al ser cabeza de serie evitaba de entrada a los más ‘pesados’. El equipo cardenal, campeón del torneo en 2015, quedó con Universitario de Perú, Goiás de Brasil y Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina. Los tres son rivales que, independientemente de los incómodos viajes a canchas brasileñas y argentinas, se les puede sacar ventaja.



En la Sudamericana avanza a octavos directamente el primero de cada grupo, mientras que el segundo va a un play-off con los terceros de la Libertadores. Así que si los colombianos quieren avanzar, lo mejor será apuntarle al primer lugar.

Escenario en la Copa Libertadores

Nacional vs. Pereira, en el partido de vuelta de la Superliga. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

En la Copa Libertadores hay otro escenario y es terreno minado para el Deportivo Pereira, el último campeón colombiano, que le tocó en el grupo con Boca Juniors de Argentina. ¡Vaya suerte! Ahí ya hay motivo para agarrarse la cabeza. Pero, además, le toca con Colo Colo de Chile, uno de los conocedores de las copas y dirigido por el experimentado Gustavo Quinteros. El otro es Monagas de Venezuela, a ese sí lo tiene a nivel para superarlo.

Independiente Medellín Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Independiente Medellín también tiene un escenario complicado, con Inter de Brasil y con Nacional de Uruguay. A Metropolitanos de Venezuela tiene la obligación de superarlo, pero eso no le será suficiente.



En cambio, Atlético Nacional, quizá el equipo que más presión tiene de ser protagonista por Colombia, quedó en un grupo H, que es complejo pero pasable: le toca nada más nada menos que con Olimpia de Paraguay con el que ya se ha sacado, chispas en el pasado —le ganó la final de 1989—. Le toca, además, con Melgar del Perúm y Patronato, uno chico de Argentina. Debería poder sacar ventaja y clasificar a octavos de final.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

