Deportes Tolima buscará el miércoles levantar cabeza tras perder el domingo la final de la liga colombiana y tratará de imponerse en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores al Flamengo, que según medios brasileños llega con varias bajas sensibles por covid-19.

Los anfitriones vencieron en la final del Torneo Apertura al Atlético Nacional por 2 a 1, pero perdieron el título ante su gente con un marcador de 3-4 en el global.



(Shakira y Piqué: excuñado del futbolista revela motivo de la separación)

(¿James Rodríguez se va al PSV Eindoven? Al Rayyan, de Catar, responde)



Sin embargo, eso no fue lo único que perdió el conjunto de Ibagué. Durante el encuentro salieron lesionados el extremo Andrés Ibargüen y el lateral derecho Jonathan Marulanda, que posiblemente no puedan jugar contra los brasileños el miércoles.



Otro de los que parece que no jugará el partido es el extremo Anderson Plata, que está lesionado y se perdió la final de vuelta, aunque el equipo no ha dado mayores detalles sobre lo que aqueja al que ha sido el mejor jugador del Vinotinto y Oro en la Libertadores.



"Intentaremos recuperar al grupo lo más pronto posible y empezaremos a preparar el partido ante Flamengo", dijo el técnico Hernán Torres tras el juego del domingo, en el que se le vio visiblemente afectado por perder el título.

Facebook Twitter Linkedin

Flamengo clasificó a la final de la Libertadores y busca su tercer título. Foto: Santiago Arcos. AFP



El Mengao, por su parte, viaja a Ibagué con la baja de su goleador, Bruno Henrique, que se rompió los ligamentos de una rodilla y no volverá a jugar este año, y es duda el veterano central David Luiz, quien se recupera de una lesión.



Sin embargo, el mayor problema para el técnico Dorival Júnior es que, según medios brasileños, los porteros Diego Alves y Matheus Cunha y el centrocampista William Arao, entre otros jugadores, dieron positivo por covid-19, por lo que no podrían jugar. Hasta el momento el club no se ha manifestado al respecto.



Tampoco estará el flamante refuerzo del club para el segundo semestre del año: Éverton Cebolinha, que según el Flamengo solo podrá debutar después del 18 de julio. Así pues se espera que en reemplazo de los ausentes aparezcan el guardameta Hugo Souza y el centrocampista Thiago Maia.



El 'Fla', noveno en el Brasileirao con 18 puntos a 11 de líder Palmeiras, viene de liderar el Grupo H con 16 puntos, mientras la formación colombiana fue segunda del D con 11.



El partido se podrá seguir desde las 7:30 de la noche por Espn.



(Tour de Francia 2022: estos serán los ciclistas colombianos en acción)

(Daniel Martínez, en el equipo ideal del Ineos al Tour de Francia 2022)



EFE