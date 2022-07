Vélez Sarsfield se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores la noche del miércoles al empatar 0-0 con River Plate en el estadio Monumental, en Buenos Aires, en duelo de octavos entre equipos argentinos. El equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina se dio el gusto de desbancar a uno de los favoritos al título al imponerse por 1-0 en el global de la serie, ya que había ganado por margen mínimo el encuentro de ida hace una semana.

La revancha tuvo una acción controvertida cerca del final, al minuto 78, cuando Matías Suárez anotó el gol que le daba a River de llevar la decisión a los penales, pero el árbitro chileno Roberto Tobar lo anuló a instancias del VAR porque la pelota dio en el brazo del autor del tanto. En cuartos de final, Vélez Sarsfield se enfrentará con Talleres de Córdoba, que en otra serie de octavos entre equipos argentinos eliminó el miércoles a Colón de Santa Fe al vencerlo a domicilio por 2-0 (global 3-1).

¿Qué dijeron en el VAR?

Lamento de River Plate tras eliminación. Foto: EFE

"El VAR, al chequear con distintos ángulos y velocidades correctas, detecta la infracción y le recomienda al árbitro una revisión en campo. El árbitro al ver las imágenes confirma que el balón toca en el brazo del delantero. Cambia su decisión y anula el gol”, explican en el video que difundió la Conmebol.



“Para mí es gol”, dice el árbitro Tobar en primera instancia, pero desde el VAR le advirtieron de un contacto a la altura del codo. “Hubo cambio de dirección...", dice el AVAR. "No, no me parece", dice el juez.



“El delantero cabecea con su propio brazo, que está abierto, y con inmediatez hace un gol”, le insistieron.

Tras varias tomas, desde el VAR insisten en que el delantero cambia la dirección del balón con su brazo. "Me parece mano", le dicen.



Finalmente, Tobar decide anular el polémico gol.

🚨 El audio del VAR del partido entre #River y #Velez en el momento en el que Tobar 🇨🇱 fue a revisar el gol de Matías Suárez. pic.twitter.com/lqL8iVutcI — Falso Nueve 📻🎙️ (@falsonueve_f9) July 7, 2022

