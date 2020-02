Medellín ya esta en fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 al superar por 4-2 en definición por penales al argentino Atlético Tucumán luego de perder 1-0 (parcial 1-0) en tiempo regular, en el desquite de la tercera fase jugado este martes en Tucumán.

El 'Decano' albiceleste se impuso en tiempo regular con el gol de Leonardo Heredia (21), y así igualó 1-1 la serie global, ya que el DIM había ganado por idéntico resultado en Medellín en el duelo de ida. Atlético Tucumán, que había pasado la anterior etapa desde los once metros ante The Strongest, no pudo esta vez en la misma vía, ya que Leandro Díaz falló su remate y el arquero Mosquera contuvo el remate de Lotti, y los ejecutantes del DIM acertaron sus cuatro envíos.



De este modo, Independiente Medellín ingresa en el Grupo H de la Copa, donde lo esperaban el argentino Boca Juniors, Caracas FC de Venezuela y Libertad de Paraguay.



Empujado por unos 35.000 espectadores, el equipo tucumano buscó imponer su planteo agresivo desde el comienzo, pero le costó generar juego a ras del piso, frente a un DIM que se plantó plenamente dispuesto al contraataque.



Escaso de claridad para encontrar espacios, el equipo local halló una variante en el juego aéreo y en las acciones de balón detenido, y así tuvo un par de ocasiones favorables, como una media chilena desviada por Toledo, y un córner de Monzón que se cerró y casi se convierte en gol olímpico, pero Andrés Mosquera despejó con los puños en un esfuerzo desesperado.



Del otro lado, el 'Poderoso' esperaba su ocasión, pero muchas veces dependía del juvenil Edwin Mosquero, habilidoso y rápido para generar revuelo por el costado e inquietar a la zaga local, pero demasiado solo porque Ricaurte y Arregui estaban más comprometidos con el papel defensivo, y Caicedo chocaba contra los centrales tucumanos.



Cuando promediaba la primera mitad llegó el 1-0, tras un rechazo de Murillo que generó otro envío por arriba al área visitante, Toledo la bajó de cabeza y Heredia entró por el centro para fusilar a Mosquera con un bombazo que rompió la red.



Así, el Decano se sacaba pronto la urgencia de conseguir el empate global en la serie, con casi 70 minutos por delante para ir en busca de más, pero el local equivocó los caminos, se repitió en centralizar el juego cuando lo ideal era buscar por las bandas, y se hizo previsible, en una primera mitad que se consumió con varias imprecisiones y un par de faltas fuertes.



Atlético Tucumán intentó recuperar la determinación en el comienzo del segundo tiempo, y por un segundo festejó un golazo de taco de Toledo, que estuvo correctamente anulado por fuera de juego del delantero.



A partir de los 60 minutos mejoró notoriamente el DIM, que salió del asedio y empezó a llegar con frecuencia sobre el área local, con una muy buena tarea de Yulián Gómez, que encontró espacios para desbordar por la izquierda, y en uno de esos centros Mosquera le pegó, el balón se desvió en Caicedo y Monzón terminó por despejar en la boca del arco.



Poco después, tras desborde de Gómez, Javier Reina y Leonardo Castro se chocaron cuando llegaron juntos para definir por el medio, luego fue Castro el que demoró la definición, y a falta de quince minutos, Lucchetti se lució para taparle un remate a quemarropa a Caicedo en la puerta del área menor.



Con el 1-1 global, la definición se extendió a los penales, pero esta vez no hubo milagro para el 'Decano', que falló sus primeros dos remates, y por el contrario, el equipo de

Medellín no falló, porque Ricaurte, Cadavid, Castro y Arregui anotaron y le dieron una clasificación sufrida al 'Poderoso', que se dio el gusto de festejar en una plaza complicada.



AFP