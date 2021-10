Las causas por las que Brasil está lejos del resto en torneos de Conmebol 

“La alegría no es solo brasilera”, cantaba el argentino Charly García. Pero en el fútbol sudamericano, por lo menos hablando de los torneos de clubes, esa frase está cada vez más lejos de ser cierta. El poderío de Brasil es cada vez más grande y este año, por primera vez desde que se juegan las copas Libertadores y Sudamericana, los finalistas de ambas competiciones son de ese país.

El 20 de noviembre, en el mítico estadio Centenario, de Montevideo, se van a encontrar dos clubes que no hacen parte del grupo de los grandes de Brasil, Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino, para definir al campeón de la Sudamericana. Ocho días después, en el mismo escenario, se encontrarán, en la final de la Libertadores, Flamengo y Palmeiras, los dos últimos campeones del torneo. Los demás países miran desde lejos.



Flamengo clasificó a la final de la Libertadores y busca su tercer título. Foto: Santiago Arcos. AFP

Solo hubo un semifinalista no brasileño en la Libertadores, Barcelona de Ecuador. En la Sudamericana, el asunto fue un poco más parejo, pero los clubes de otros países se quedaron sin músculo para pelear por el paso a la final y no pudieron sumar ni un punto: Peñarol y Libertad. El fútbol argentino hace rato se despidió. Y ni hablar del colombiano, que no metió ni un representante en las fases de eliminación directa en la Libertadores.



En la Libertadores no es una historia nueva. De las últimas 11 ediciones, siete las ganaron clubes brasileños (Internacional en 2010, Santos en 2011, Corinthians en 2012, Atlético Mineiro en 2013, Gremio en 2017, Flamengo en 2019 y Palmeiras en 2020). De resto, hubo tres títulos para Argentina (San Lorenzo en 2014 y River Plate en 2015 y 2018) y uno para Colombia (Atlético Nacional en 2016).



El argumento fácil sería el del número de participantes por país en los torneos de Conmebol. De los 47 participantes en la Libertadores, Brasil puso ocho: siete cupos más el actual campeón, Palmeiras. Pero Argentina metió seis, más el ganador de la Copa Sudamericana 2020, Defensa y Justicia. Así que por ahí no es el tema, aunque sí limita al resto de los países afiliados a la entidad, que solo tienen cuatro representantes cada uno.



En la Sudamericana hay algunas diferencias: seis brasileños, seis argentinos y cuatro del resto de nacionalidades, pero con un agravante: la mitad de los equipos de los países distintos a los dos grandes se van en la primera fase.

Athlético Paranaense ya ganó la Sudamericana en 2018 y ahora quiere repetir. Foto: Liamara Polli. Efe

La gran diferencia, en realidad, pasa por tres factores: el económico, el ojo para contratar (que tiene mucho que ver con lo primero) y el trabajo de divisiones menores. Esa combinación hace que los brasileños se vean cada vez más poderosos.



El tema de los derechos de televisión marca una diferencia gigante a favor de Brasil: solo en 2019 se repartieron entre los 20 clubes del campeonato brasileño nada menos que 253 millones de dólares. En ese mismo periodo, en Argentina el contrato era por apenas 91 millones, y con el agravante de que allá juegan 26 equipos en primera.



En Colombia, ese año aún no entraba en funcionamiento el canal prémium, pero la cifra era, entonces, de 37 millones de dólares anuales. El cálculo entonces de Win Sports era duplicar ese ingreso.



Otro factor que ha marcado gran diferencia es el trabajo de divisiones menores. A raíz de la pandemia de covid-19, la Confederación Sudamericana de Fútbol aumentó de 30 a 50 el número de jugadores que podía inscribir cada equipo para competir en sus torneos de clubes.



Para que se hagan una idea, solo uno de los clubes colombianos llenó esos cupos: en la Libertadores, Santa Fe escarbó en su cantera para completar la lista de 50, y de ellos, 18 ni siquiera han aparecido en una concentración del plantel profesional. América inscribió 34 jugadores; Junior, 36, y Nacional, 44.



No fue muy distinto el tema en la Copa Sudamericana: Equidad solo tenía 30 jugadores disponibles; Tolima (el actual campeón de Colombia), 31; Deportivo Cali, 40, y Pasto, 41.



Los brasileños no solo completaron las listas de 50, sino que varios jóvenes se han ido ganando espacio en la titular, como Danilo, de 20 años, y Renán, de 19, en Palmeiras; Abner y Vitinho, de 22 años, y Christian, de 20, en Athletico Paranaense, y Ramires, de 21, en Bragantino.



Pero, además, con amplios recursos, los clubes brasileños no solo se están llevando lo mejor del continente, sino que también están en capacidad de repatriar figuras de Europa. Y eso se podría acentuar aún más en los próximos años: una legislación impulsada por el presidente Jair Bolsonaro les facilita la conversión a sociedades anónimas deportivas, y así los recursos aumentan.



Red Bull Bragantino, que hace dos años estaba en la B, ahora va por la Sudamericana. Foto: Nathalia Aguilar. Efe

Flamengo se dio el lujo de traer de regreso a Brasil, para jugar las semifinales de la Libertadores, a David Luiz, el zaguero central que llevaba 16 temporadas en Europa, la última, en el Arsenal. Pero no solo ese nombre se destaca: Atlético Mineiro, eliminado en esa misma fase, acababa de contratar a Diego Costa, y ya en los últimos años habían vuelto a casa figuras como Dani Alves, Filipe Luis, Rafinha, Douglas Costa o Miranda.



A eso se suma que los clubes brasileños tienen chequera fuerte para llevarse a los mejores de los países vecinos. Y no solo pasa con históricos. Bragantino, un modesto club brasileño que llevaba 22 años en segunda división, fue comprado por la firma Red Bull en 2019 y desde entonces comenzó su escalada: ese año ascendió. En la década del 90 había participado en tres ocasiones en la desaparecida Copa Conmebol. Lo más lejos que había llegado fue a cuartos de final en 1996, eliminado por Santa Fe. Ahora va por la Sudamericana. Los brasileños se tomaron los torneos de Conmebol y no se ve competencia.



