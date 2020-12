Palmeiras, con paso imponente a la semifinal de la Copa Libertadores

Palmeiras avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores tras golear este martes por 3-0 al Libertad paraguayo en un partido en el que brillaron el extremo Rony y el centrocampista Gustavo Scarpa con una asistencia y un gol cada uno.

El equipo brasileño, que cuenta con el ataque más potente de la competición, volvió a hacer de su estadio un fortín y apabulló a un rival que jugó en inferioridad numérica durante la última media hora tras la expulsión del lateral Iván Piris.



(Le puede interesar: El Pibe Valderrama y su furiosa crítica al VAR)



Hasta entonces, el conjunto de Asunción había dado la cara y buscó igualar la serie, que en el partido de ida terminó con empate 1-1, tras el tanto inicial de Scarpa en el minuto 21. Pero con un hombre más sobre el césped del Allianz Parque el poderío ofensivo del Palmeiras se desató con los tantos de Rony y Gabriel Menino en el tramo final del encuentro.



El Palmeiras se medirá en la penúltima instancia del torneo previsiblemente contra el River Plate argentino, que ganó 2-0 al Nacional Uruguayo en el partido de ida de cuartos de final.



El conjunto de Asunción salió, sin embargo, decidido a dar la sorpresa en Sao Paulo e impuso una fuerte marcación desde el inicio para dificultar la salida del balón del Palmeiras.



El cuadro de Gustavo Morínigo gozó de la primera gran oportunidad del duelo antes de cumplirse el primer cuarto de hora de partido. Sebastián Ferreira se inventó una jugada individual en la que se zafó de Gustavo Gómez y se quedó mano a mano con Weverton.

(Lea también: Plan Reinaldo Rueda en acción: su representante está en Bogotá)



El internacional brasileño salió con decisión y evitó un tanto que podría haber complicado la clasificación. El conjunto verde le vio las orejas al lobo y empezó a elaborar un poco más en campo rival después de unos primeros minutos demasiado errático en el pase.



El azuzador del Palmeiras vino en esos primeros compases desde el lateral izquierdo. El uruguayo Matías Viña chutó, centró y conectó muy bien en el ataque con Rony y Gustavo Scarpa, los dos grandes protagonistas de la noche.



El segundo abrió la lata al enganchar desde el balcón del área un pase de Rony que se coló fuerte y por bajo en la meta de Martín Silva, quién llegó a rozar el balón, aunque no lo suficiente. Misión cumplida. El Palmeiras ya estaba por delante en el marcador y con un pie en semifinales. Y ello sin contar la inspiración de la joven promesa Gabriel Verón, hoy bastante difuminado.



A partir del tanto, los pupilos de Abel Ferreira cedieron la iniciativa al Libertad a la espera de un contragolpe para finiquitar la eliminatoria. Antes del descanso, Gustavo Gómez y Antonio Bareiro chocaron cabeza con cabeza a la salida de un córner. La peor parte se la llevó el jugador de Libertad y en el descanso fue sustituido.



A Gómez le plantaron un gorro de piscina para continuar comandando el centro de la zaga palmeirense. Morínigo no perdió ni un solo minuto y en el intervalo introdujo a una de mejores armas ofensivas, Óscar Cardozo. El empate llevaría la decisión al punto de penalti y el veterano delantero es especialista en cazar balones sueltos en el área. El Palmeiras tampoco se quedó de brazos cruzados.



Scarpa tuvo el segundo en sus botas en un lanzamiento lejano de falta directa que obligó a Silva a emplearse a fondo. Pero las esperanzas de Libertad se ahogaron con la expulsión de Piris. El lateral pisó con la planta del pie a Veiga en una pelota dividida y justo después le puso la zancadilla.



El árbitro venezolano Jesús Valenzuela no lo vio. El VAR sí. Roja directa. A partir de ahí vino el vendaval. Los brasileños se soltaron y volvieron a golpear por medio de Rony, que se lanzó para empujar un pase dentro del área de Marcos Rocha. Cuatro goles lleva el extremo brasileño, que se ha erigido como el jugador más decisivo del Palmeiras en esta Libertadores.



Silva, el mejor de los paraguayos, evitó el tanto de Willian, aunque nada pudo hacer en el tanto de Gabriel Menino, que solo tuvo que empujar un pase desde el lateral del área de Scarpa.





EFE