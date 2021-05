Prográmese con el partido entre La Guaira y Venezuela

El Deportivo La Guaira enfrentará este jueves al América de Cali, un rival en crisis que visita Venezuela con Jersson González como entrenador interino, con la posibilidad

de ubicarse como escolta del líder Atlético Mineiro en el Grupo H de la Copa Libertadores-2021.

No son tiempos fáciles para el América. Jersson González, exfutbolista del club que dirige en las categorías inferiores, debió asumir el mando provisionalmente en lugar del argentino Juan Cruz Real.

Comenzó en el banquillo con un empate 0-0 con Millonarios en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol colombiano, pero los suyos quedaron eliminados debido a la derrota 2-1 encajada en la ida. Iba en principio a comandar ese único encuentro mientras sonaba en la prensa Juan Carlos Osorio, pero la llegada del exseleccionador de México y Paraguay no se ha concretado.



"A mí me da mucha tranquilidad saber que el club me respeta y los jugadores me respetan", dijo González a periodistas. "Acá estamos poniéndole el pecho a la brisa en un momento bastante difícil". Y a ello se suma la complicada actualidad de Colombia, con protestas que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos según cifras oficiales.



La Guaira viene de batir 2-0 a Yaracuyanos en el campeonato de Venezuela con goles

de Aquiles Ocanto, uno de sus principales referentes ofensivos, y Ronaldo Lucena. Ocanto y compañía tendrán en frente a un venezolano, Joel Graterol, dueño del arco

de los Diablos Rojos.

Con gran actualidad en lo individual, Graterol compite con Wilker Faríñez, jugador del Lens francés, por la titularidad en la arquería de Venezuela cuando se reanuden las clasificatorias sudamericanas del Mundial Catar-2022.

Alineaciones probables

Deportivo La Guaira: Carlos Olses - Jon Aramburu, Adrián Martínez, Francisco La Mantía, Henri Pernia, Yohan Cumana - Francisco Pol, Arlés Flores, Carlos Cermeño - Aquiles Ocanto, Darwin González. DT: Daniel Farías.



América de Cali: Joel Graterol - Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones - Guillermo Murillo, Luis Paz, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara - Marco Rodríguez. DT: Jersson González.



Hora: 8:55 p. m.

TV: ESPN



AFP

