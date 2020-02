Medellín no quiere sorpresas: enfrenta a Tucumán en la Libertadores

Atlético Tucumán y e Independiente Medellín definirán una de las cuatro plazas pendientes para la etapa de grupos en un duelo desquite a todo o nada por la tercera fase de la Copa Libertadores 2020, a jugarse este miércoles en cancha del 'Decano' albiceleste.

El equipo colombiano ganó 1-0 el duelo de ida la semana pasada, por lo que Atlético Tucumán debe ganar por el mismo resultado para forzar la definición por penales, o por dos goles de ventaja para avanzar de manera directa, mientras que Independiente Medellín se clasificará con un empate y hasta con una derrota por un gol, si es que logra anotar en el desquite.



El ganador de esta serie ingresará en el Grupo H de la Copa, donde ya esperan el argentino Boca Juniors, Caracas de Venezuela y Libertad de Paraguay.



En la segunda fase, el 'Decano' tucumano eliminó en dramática serie de penales al boliviano The Strongest después de igualar 2-2 la serie, con victorias por 2-0 para cada uno, en tanto que Independiente Medellín tuvo una clasificación mucho más tranquila, ya que goleó como local por 4-0 al venezolano Deportivo Táchira en la ida y cayó por 2-0 en la revancha.

El 'Decano' se ilusiona

Por la intensa seguidilla de encuentros, Ricardo Zielinski, el entrenador de Atlético Tucumán, dispuso alinear a varios suplentes en el partido del sábado pasado por la Superliga frente a Lanús, en el que su equipo rescató un empate de última hora contra Lanús (2-2), con un gol de Dylan Gissi en el cuarto minuto de descuento.



"Nos gusta competir en estos torneos internacionales porque jugamos contra los equipos más importantes del continente, son los mejores en sus países y por eso están en esta Copa. DIM tiene una competencia internacional diferente a la de The Strongest, porque tiene futbolistas de selección", destacó el 'Ruso' Zielinski.



El DT que llevó al Decano a los cuartos de final de la Copa Libertadores-2018 en una histórica participación, planea disponer en el desquite un equipo ultraofensivo, similar al que le ganó la revancha a The Strongest.



"La serie está totalmente abierta, hay un solo gol de diferencia. Eso sí, hay que estar muy atentos, no podemos cometer errores. Tenemos que ser ordenados en todas las líneas, ser muy solidarios a la hora de recuperar la pelota y muy intensos arriba, exigirlos y presionarlos en la salida", analizó el extremo Lucas Melano.



De su lado, el 'Poderoso' buscará mantener la ventaja lograda y recuperarse luego de una dura caída como local en el clásico de Medellín contra Atlético Nacional por 3-1, en duelo por la sexta fecha de la Liga Nacional cafetera, en un partido en el que el equipo dirigido por el paraguayo Aldo Bobadilla formó con varios suplentes.



El encuentro se jugará el martes desde las 7:30 p. m. en el Monumental José Fierro, con arbitraje a cargo del venezolano Alexis Herrera.



AFP