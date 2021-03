Así llega América para buscar el título de la Libertadores Femenina

Ellas mismas se autoproclamaron “el equipo de Dios”. Y por lo visto en la semifinal frente al favorito y campeón Corinthians, el Creador está con ellas. América de Cali sale este domingo (5:45 p.m.) en Buenos Aires a enfrentar al también brasileño Ferroviaria en la final de la Copa Libertadores Femenina edición 2020, partiendo de la fe que siempre lo ha acompañado y a la unión de grupo y trabajo serio que adelanta desde hace tres temporadas.

Aunque esta semana todos los ojos están puestos en ellas al eliminar a quienes eran las candidatas al título, en el plantel rojo no hay triunfalismos y realizó su último entrenamiento pensando en darle a Colombia el segundo trofeo en este certamen femenino. Todo un país está pendiente de ellas, haciendo fuerza para que este domingo el balón entre más veces en el arco de Luciana que en el de Katherine Tapia.



(Lea también: Millos vs. Nacional: historias secretas de una rivalidad histórica)



Andrés Usme ya tiene lista su estrategia, tal vez no tan defensiva como la mostrada ante el poderoso Corinthians, que en cuatro partidos había anotado 34 goles. Le salió perfectamente, porque lo llevó al desespero y en tiempo de adición logró a través de Joemar Guarecuco llevar la definición a los cobros desde el punto penal, en los que Katherine Tapia estuvo gigante al detener las ejecuciones de Gabi Nunes y Diany Aparecida Martins.



Es evidente que Ferroviaria no tiene el poderío del conjunto paulista, pero América no lo mira por encima del hombro y saldrá a mantener lo bueno que lo tiene en la fiesta final, un plantel solidario en el que todas corren y se cubren la espalda, pero también piensan y son efectivas en el arco rival.



Seguramente la defensa no tendrá variaciones para custodiar la valla de Tapia, con dos laterales de una gran cuota de sacrificio como Lizeth Ocampo y Leury Basanta, sumadas a dos zagueras que son sobrias y seguras como Daniela Arias y Tatiana Castañeda.



(Además: Teo Gutiérrez mostró su arrepentimiento y habló de la Selección)



La tarea de contención podría estar de nuevo en Sara Martínez y la experimentada Carolina Pineda con el apoyo en marca de Diana Ospina, mientras que Catalina Usme volverá a llevar la brújula, acompañada de Wendy Bonilla y dejar a Gisela Robledo como única punta para mover a la defensa del cuadro de la ciudad de Araraquara, también de Sao Paulo.

Andrés Usme, técnico del América femenino. Foto: Efe



Las ‘diablas’ rojas esperan entregarle a Colombia su segundo título de Copa Libertadores Femenina, después del logrado por Atlético Huila en 2018.



Andrés Usme señaló que “naturalmente nosotros sabíamos a qué clase de equipo nos estábamos enfrentando, a Corinthians lo había enfrentado varias y he tenido un gran aprendizaje, que me ha permitido mejorar la metodología, para mí es un gran referente a nivel suramericano. Es un equipo que tiene muchas armas ofensivas, despliegue por los costados, el juego interior, la pelota quieta, y había que tener todas las precauciones, pero salir sin ningún tipo de prejuicio a enfrentar el partido. En ese sentido se fue planificando el partido, haciendo doblajes y buscando la oportunidad de marcarles gol, el equipo empezó a generar más juego ofensivo y gracias a Dios la tanda de penales nos tiene hoy en la final”



Acerca de los mensajes que ha entregado a su grupo dijo que “nuestro objetivo principal de venir a la Copa Libertadores no era ganarle a Corinthians, y sabíamos que en algún momento lo teníamos que enfrentar, sino ganar el torneo, en ese orden dimos un paso muy importante porque eliminamos al favorito, estamos felices por eso, pero debemos tener los pies sobre la tierra, no podemos perder nuestro objetivo principal, que es quedar campeones, tenemos que estar tranquilos, concentrados en el partido de la final, ese ambiente de recogimiento es lo que nos va a llevar a disputar una gran final y con la ayuda de Dios llevarnos el título de la Copa Libertadores”.



Del conjunto que le tocó en turno para la final, indicó que “esta Copa ha sido muy pareja, al igual que el grupo que le tocó a Ferroviaria, que empezó con derrota 4-0 frente a Limpeño, luego empató y al final ganó 1-0 y se clasificó. Fueron partidos muy cerrados, de un nivel táctico importante, no hay rival más fácil, Ferroviaria va a ser complejo porque a las finales llegan los mejores, revisamos el partido que jugamos con Corinthians, cosas por mejores siempre van a haber y trabajamos fuertes para este compromiso de la final”.



(En otras noticias: ¡Espectacular! Vea los goles de Rafael Santos Borré a Godoy Cruz)



Por su parte, Daniela Arias señaló que “es un sueño hecho realidad, anhelaba esto, el equipo lo anhela, el equipo está muy concentrado y queremos llevarnos la Copa a Colombia”.



Ferroviaria viene de empatar 0-0 en la otra semifinal ante Universidad de Chile y derrotarlo 7-6 en la tanda de cobros desde el punto penal.

Ficha técnica

Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires (Argentina)



Hora: 5:45 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Probables formaciones:



América de Cali: Katherine Tapia; Lizeth Ocampo, Daniela Arias, Tatiana Castañeda, Leury Basanta; Sara Martínez, Carolina Pineda, Diana Ospina, Catalina Usme, Wendy Bonilla; Gisela Robledo.



D.T.: Andrés Usme.



Ferroviaria: Luciana; Ana Alice, Yasmin, Barrinha, Monalisa, Luana; Nicoly, Carol Tavares, Sochor; Lordinha, Aline Milene.



D.T.: Lindsay.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces

Más noticias de Deportes

- ¡Arquero y goleador! Vea el milagroso tanto de Bono con el Sevilla



- A Santa Fe no le salió nada y cayó en Envigado



- Tiger Woods: una explicación inesperada de su accidente de tránsito