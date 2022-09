América de Cali y Deportivo Cali conocieron este martes a sus rivales en la Copa Libertadores de América Femenina, que se disputará a partir del 13 de octubre en Ecuador.

En Luque (Paraguay) se sorteó la fase de grupos del torneo continental, en la que se decidió que las 'escarlatas sean cabeza del grupo D y las 'azucareras' hagan parte del grupo A.

Así quedaron los grupos

Grupo A

Corinthians, Olimpia, Always Ready y Deportivo Cali.



Grupo B

Ecuador 1, Defensor Sporting, Boca Juniors y Ferroviária.



Grupo C

Palmeiras, Universidad de Chile, Ecuador 2 y Libertad Limpeño.



Grupo D

América de Cali, representante de Perú, representante de Venezuela y Santiago Morning.



América debe esperar a que se se decidan los títulos en los siguientes cruces: Alianza Lima vs César Mannucci y Madeira vs Lara. Por Ecuador, Independiente Dragonas y Club Ñañas resolverán las cosas en el grupo C.

