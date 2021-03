El DT del América femenino explica las claves para ser finalista

Andrés Usme no estuvo desde el comienzo en este proceso que tiene hoy al América de Cali en la final de la Copa Libertadores Femenina, que se jugará este domingo en Buenos Aires (Argentina). El DT manifestó su alegría por la clasificación y ya tiene la cabeza en el duelo definitivo.

“Hay cosas por corregir, estamos muy enfocados por lo que viene. Se dio un gran paso, pero falta el más importante. Estamos con los pies sobre la tierra y aún nos faltan los 90 minutos de una final que queremos afrontar de la mejor manera”, dijo Usme en entrevista con Primer Toque, de Win Sports.



Usme recordó los comienzos de este proceso. “Creo que nos tenemos que remitir a la primera liga profesional. Marcela (Gómez) y Catalina (Usme), que son las que han estado desde el primer día, soñaron con un proceso a largo plazo para la mujer, yo llego un año después. Hay una palabra que define todo y es no conformarnos, querer ir un poco más allá. En 2018 estuvimos en semifinal con Huila, en 2019 fuimos campeones, luego fuimos semifinalistas de Copa. Siempre queremos un poco más. Somos conscientes de lo que es un proceso y de lo que es creer. Seguimos trabajando en pro de eso”, explicó.



Usme reconoció que la motivación para vencer a Corinthians, que hasta el miércoles era el mejor equipo del torneo, fue enorme. “La historia con Corinthians empezó en Ecuador (en la Copa de 2019): nos tocó una instancia similar, primero en fase de grupos y luego en semifinal. Yo salí contento de Ecuador porque aprendimos mucho, Corinthians es un referente y lo seguirá siendo. Esos dos partidos en Ecuador nos sirvieron para darnos cuenta de muchas cosas. Y esta vez, el partido de fase de grupos se presta para terminar de afianzar una cantidad de cosas, para saber qué tan cerca o no estábamos de competir contra ellas”, dijo.



“Después de tres partidos conocíamos el sistema de juego de ellas: tienen grandes recursos ofensivos, juego interno, por las bandas, pelota quieta. Había que afianzar una cantidad de cosas que veníamos trabajando, centrarnos en la pelota quieta porque los tres goles en la fase de grupos fueron así. Había que anular todas sus armas ofensivas, tratar de hacerles daño y hacer un gol”, agregó el DT.

Andrés y Catalina Usme, DT y estrella del América. Foto: Archivo Futbolred.com

Sobre la preparación para los lanzamientos desde el punto penalti, Usme confesó: “Los penaltis hacen parte del entrenamiento. No voy a mentir, no los entrenamos todos los días. Katherine (Tapia) tiene una intuición, como para Catalina cobrarlos: esperar hasta último momento. El partido había que programarlo milimétricamente, tanto las que empezaban como las que terminaban, para contrarrestar a un rival en una instancia como esta y en una Copa como esta”.



Usme concluyó que la tranquilidad en esos momentos era clave. “Las niñas vienen de un partido muy intenso, con el empate sobre el final. Era importante tener calma, bajar las pulsaciones, esos momentos de pausa son muy relevantes y era un momento para eso. Nos encomendamos a Dios, como siempre, desde hace mucho tiempo: no por cliché ni por quedar bien, nos llamamos el equipo de Dios.



